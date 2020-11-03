«Реал» — «Интер». Прогноз (к. 1.84) на тоталы в матче Лиги чемпионов 3 ноября 2020 года

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» будет принимать «Интер». Игра пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано» 3 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Интер».

«Реал»

Мадридская команда сенсационно идет последней в таблице Группы В, в которой также играют «Шахтер», «Гладбах» и «Интер». За два тура «бланкос» заработали всего 1 балл и пропустили 5 голов.

В первом поединке нового еврокубкового сезона «Реал» принимал «Шахтер» Д. На «Альфредо ди Стефано» хозяева пропустили трешку и не смогли спастись в дальнейшем (2:3).

Затем команду Зинедина Зидана ждал выезд в Менхенгладбах. На «Боруссия Парк» «королевский клуб» летел со счетом 0:2 до 87-й минуты, но в итоге голы Бензема и Каземиро вытащили провальный матч — 2:2.

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В Примере «Реал» находится на втором месте. Приняв участие в семи поединках, мадридцы заработали 16 очков. В недавних двух играх в чемпионате «сливочные» обыграли «Барсу» (3:1) и «Уэску» (4:1).

«Интер»

Миланский клуб в турнирной таблице Группы В находится на третьей строчке. В двух поединках он заработал 2 балла и оторвался от «Реала» всего на 1 пункт.

На старте Лиги чемпионов «Интер» на «Джузеппе Меацца» принимал «Боруссию» М. В домашнем матче дубль Ромелу Лукаку спас хозяев от поражения (2:2).

Затем «нерадзурри» отправились в Киев, где сразились с «Шахтером». В этом поединке миланцы имели заметное игровое преимущество, однако вскрыть оборону «горняков» гостям так и не удалось (0:0).

В чемпионате Италии «Интер» пока находится на шестом месте в таблице с 11 очками на счету. После поражения от «Милана» 17 октября (1:2) черно-синие в Серии А переиграли «Дженоа» (2:0) и разошлись миром с «Пармой» (2:2).

Прогноз и ставка

На победу «Реала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.91, на ничью — 4.06, а на победу «Милана» — 3.90.

Очные матчи двух тяжеловесов, которые ранее считались фаворитами группы, могут стать решающими в борьбе за плей-офф ЛЧ.

В грядущем поединке не сыграет Лукаку, а вот другой бельгиец Эден Азар снова в строю и поможет хозяевам обыграть миланцев, потерявших на время главного форварда. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.84. 0