«Кардифф Сити» — «Борнмут». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч Чемпионшипа 21 октября 2020 года

В среду, 21 октября, в рамках 6-го тура первенства первой английской лиги «Кардифф Сити» дома сыграет с «Борнмутом». Начало игры — в 21:45 по мск. Прогноз на «Кардифф Сити» — «Борнмут».

«Кардифф Сити»

В прошлом сезоне «Кардифф Сити» финишировал на пятой позиции. Четвертой строке клуб уступил аж восемь пунктов.

Тем не менее, это позволило валлийской команде выступить в плей-офф за право выйти в АПЛ. Тем не менее, там ей не удалось добиться успеха.

Коллектив встретился с «Фулхэмом» в полуфинале, где уступил с общим счетом 2:3. После поражения 0:2 дома в первом матче, «Ласточки» победили лишь 2:1 на выезде.

Все прогнозы на футбол

В новой кампании Чемпионшипа «Кардифф Сити» занимает лишь 12 место с отставанием в четыре очка от соперника. В кубке Лиги клуб вылетел еще в первой раунде.

«Борнмут»

«Борнмут», который по итогам прошедшего сезон покинул Премьер-лигу, рангом ниже пока делает все, чтобы вернуться в дивизион сильнейших.

После пяти сыгранных туров в рамках Чемпионшипа «Вишни» набрали 11 баллов и идут третьими, уступая дуэту лидеров два пункта.

Стартовали в первом дивизионе они с домашней виктории над «Блэкберном» (3:2). Затем расписали выездную мировую с «Мидлсбро» (1:1).

После чего поочередно одолели в родных стенах 1:0 «Норвич» и 3:1 в гостях «Ковентри». В прошлом туре южане разошлись миром с КПР (0:0) дома.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 3,20, тогда как успех — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80. 0