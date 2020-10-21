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    Поднимется ли «Борнмут» на вершину?

    «Кардифф Сити» — «Борнмут». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч Чемпионшипа 21 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф Сити» — «Борнмут»
    «Борнмут» идет на третьем месте Чемпионшипа
    В среду, 21 октября, в рамках 6-го тура первенства первой английской лиги «Кардифф Сити» дома сыграет с «Борнмутом». Начало игры — в 21:45 по мск. Прогноз на «Кардифф Сити» — «Борнмут».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 21 Октября 2020 года
    Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Кардифф Сити 21:45 Борнмут Борнмут
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    «Кардифф Сити»

    В прошлом сезоне «Кардифф Сити» финишировал на пятой позиции. Четвертой строке клуб уступил аж восемь пунктов.

    Тем не менее, это позволило валлийской команде выступить в плей-офф за право выйти в АПЛ. Тем не менее, там ей не удалось добиться успеха.

    Коллектив встретился с «Фулхэмом» в полуфинале, где уступил с общим счетом 2:3. После поражения 0:2 дома в первом матче, «Ласточки» победили лишь 2:1 на выезде.

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    В новой кампании Чемпионшипа «Кардифф Сити» занимает лишь 12 место с отставанием в четыре очка от соперника. В кубке Лиги клуб вылетел еще в первой раунде.

    «Борнмут»

    «Борнмут», который по итогам прошедшего сезон покинул Премьер-лигу, рангом ниже пока делает все, чтобы вернуться в дивизион сильнейших.

    После пяти сыгранных туров в рамках Чемпионшипа «Вишни» набрали 11 баллов и идут третьими, уступая дуэту лидеров два пункта.

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    • Стартовали в первом дивизионе они с домашней виктории над «Блэкберном» (3:2). Затем расписали выездную мировую с «Мидлсбро» (1:1).

    После чего поочередно одолели в родных стенах 1:0 «Норвич» и 3:1 в гостях «Ковентри». В прошлом туре южане разошлись миром с КПР (0:0) дома.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,20, тогда как успех — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80. 0

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