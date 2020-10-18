«Шальке» — «Унион». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Бундеслиги 18 октября 2020 года

В четвертом туре чемпионата Германии «Шальке» будет принимать «Унион». Игра пройдет на «Фельтинс-Арене» 18 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Шальке» — «Унион».

«Шальке»

Команда из Гельзенкирхена находится на последнем месте в таблице Бундеслиги. В трех турах она не набрала очков, а пропустила 15 голов. Забили «горняки» в чемпионате всего 1 мяч.

Перед стартом сезона «Шальке» провел пять контрольных матчей. Предсезонка началась для синих с крупной победы над клубом «Оснабрюк» (5:1).

Затем «горняки» оказались слабее «Верля» (4:5) и «Юрдингена» (1:3). В двух заключительных товарняках команда под руководством Вагнера переиграла «Арис» (1:0) и «Бохум» (3:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

На старте Бундеслиги «Шальке» был опозорен «Баварией» (8:0), а затем он влетел «Вердеру» (1:3). В дебютном матче под крылом Мануэля Баума гельзенкирхенцы уступили «РБ Лейпцигу» (0:4).

«Унион»

Берлинская команда в трех турах заработала 4 балла, благодаря чему она идет девятой в таблице с разницей забитых и пропущенных — 6:4.

На старте сезона «Унион» сразился с «Карлсруэ» в 1/32 финала Кубка Германии. На «Вильдпаркштадион» «железный союз» был сильнее в дополнительное время (1:0).

А 19 сентября команда Урса Фишера принимала «Аугсбург» в рамках первого тура Бундеслиги. На своем поле представители Берлина потерпели поражение (1:3).

Через неделю «Уноин» сразился с «Боруссией» М. В Менхенгладбахе гости добыли 1 балл (1:1), а перед паузой на матчи сборных «железные» разгромили «Майнц» (4:0).

Прогноз и ставка

На победу «Шальке» в грядущем матче букмекеры предлагают поставить за 2.88, на ничью — за 3.46, а на победу «Униона» — за 2.57.

В паузе на игры сборных оба клуба провели по одной контрольной встрече. «Шальке» разгромил «Падерборн» (5:1), а «Унион» — «Ганновер» (4:1).

Возможно, с новым тренером клуб из Гельзенкирхена начнет выкарабкиваться из низов таблицы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Шальке» больше 1 с коэффициентом 1.74. 0