«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч МЛС 15 октября 2020 года

15 октября состоится поединок регулярного чемпионата МЛС между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Место встречи команд стадион «Дигнити Хэлс Спортс Парк». Начало в 05:30 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Дела хозяев идут все хуже. Они продолжают проигрывать и сейчас уже спустились на дно турнирной таблицы Западной конференции. Серия поражения достигает 5 матчей подряд. В 15 играх коллектив набрал 15 очков.

«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Сиэтлу» 1:3. Со счетом 1:2 команда проигрывала «Сан-Хосе». 8 октября у себя дома «Гэлакси» уступил «Портленд Тимберс» 3:6.

В пяти поединках чемпионата подряд «белые» пропускали не менее двух мячей. Из восьми домашних матчей в пяти команда потерпела поражение.

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В этой встрече «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет без своего основного игрока Джонатана Дос Сантоса, который уехал в сборную.

«Сан-Хосе Эрткуэйкс»

Гости занимают 7 место, набрав 20 очков. Отличительной чертой «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в этом сезоне является слабая оборона. Команда пропустила 43 гола в 17 матчах. Пока что это самый крупный результат для лиги нынешнего сезона.

В прошлом туре коллектив проиграл «Портленду» со счетом 0:3 на выезде. Этим результатом «Эрткуэйкс» прервали свою 3-матчевую серию побед.

Ранее команда обыграла «Ванкувер» (3:0), «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:1) и «Лос-Анджелес» (2:1).

«Сан-Хосе» проиграл в четырех из пяти выездных матчей в рамках регулярного чемпионата.

Прогноз и ставка

Несмотря на ужасную серию, «Гэлакси» является фаворитом матча. Букмекеры дают 1.78 и 4.00 соответственно. На ничью предлагают 4.10.

4 из 5 очных матчей между этими командами заканчивались результативно — забивалось не менее трех мячей. «Лос-Анджелес» оставался непобежденным в двух из трех поединков.

Прогнозируем тотал больше 3.0 за 1.63. Хозяева сейчас пропускают налево и направо, а гости больше всех пропустили в нынешнем сезоне. 0