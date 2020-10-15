«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч МЛС 15 октября 2020 года

«Лос-Анджелес Гэлакси»
Дела хозяев идут все хуже. Они продолжают проигрывать и сейчас уже спустились на дно турнирной таблицы Западной конференции. Серия поражения достигает 5 матчей подряд. В 15 играх коллектив набрал 15 очков.
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Сиэтлу» 1:3. Со счетом 1:2 команда проигрывала «Сан-Хосе». 8 октября у себя дома «Гэлакси» уступил «Портленд Тимберс» 3:6.
В пяти поединках чемпионата подряд «белые» пропускали не менее двух мячей. Из восьми домашних матчей в пяти команда потерпела поражение.
В этой встрече «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет без своего основного игрока Джонатана Дос Сантоса, который уехал в сборную.
«Сан-Хосе Эрткуэйкс»
Гости занимают 7 место, набрав 20 очков. Отличительной чертой «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в этом сезоне является слабая оборона. Команда пропустила 43 гола в 17 матчах. Пока что это самый крупный результат для лиги нынешнего сезона.
В прошлом туре коллектив проиграл «Портленду» со счетом 0:3 на выезде. Этим результатом «Эрткуэйкс» прервали свою 3-матчевую серию побед.
Ранее команда обыграла «Ванкувер» (3:0), «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:1) и «Лос-Анджелес» (2:1).
«Сан-Хосе» проиграл в четырех из пяти выездных матчей в рамках регулярного чемпионата.
Прогноз и ставка
Несмотря на ужасную серию, «Гэлакси» является фаворитом матча. Букмекеры дают 1.78 и 4.00 соответственно. На ничью предлагают 4.10.
4 из 5 очных матчей между этими командами заканчивались результативно — забивалось не менее трех мячей. «Лос-Анджелес» оставался непобежденным в двух из трех поединков.
Прогнозируем тотал больше 3.0 за 1.63. Хозяева сейчас пропускают налево и направо, а гости больше всех пропустили в нынешнем сезоне. 0