«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед». Прогноз (к. 3.00) и ставки на МЛС 15 октября 2020 года

«Интер Майами» встретится на своем поле с «Атлантой Юнайтед» в рамках очередного тура регулярного чемпионата МЛС. Игра состоится 15 октября в Форт Лодердейле, начало — в 03:00 мск. Прогноз на «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед».

«Интер Майами»

«Интер Майами» в своем дебютном сезоне в МЛС после 17 туров регулярки идет на 12 месте в Восточной конференции, имея в своей копилке 17 баллов, уступая один балл зоне плей-офф.

Ранее коллектив проиграл три встречи подряд. В этот период он на своей арен был бит тем же «Нью-Йорк РБ» (1:4) и «Нью-Йорк Сити» (2:3), а также потерпел гостевое фиаско от «Филадельфии» — 0:3.

После этого клуб Бекхэма на выезде благодаря дебютному голу за океаном Гонсало Игуаина обыграл в гостях «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 2:1.

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В прошлом туре флоридцы переиграли на своем поле «Хьюстон Динамо» (1:0).

«Атланта Юнайтед»

«Атланта Юнайтед» занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 18 очков.

«Пятиполосные» в нынешнем сезоне одержали пять побед, три матча свела вничью и потерпели девять поражений.

В этом сезоне команда в основном чередует успехи с неудачами. В сентябре она одержала лишь две победы в семи матчах.

После трех кряду поражений в конце сентября — в начале октября франчайз одержал две победы кряду и поднялся в зону плей-офф.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка на матч — «Интер Майами» выиграет, и обе команды забьют за 3,00. 0