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    Удержится ли «Атланта» в зоне плей-офф?

    «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед». Прогноз (к. 3.00) и ставки на МЛС 15 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»
    «Атланта Юнайтед» занимает 10 место
    «Интер Майами» встретится на своем поле с «Атлантой Юнайтед» в рамках очередного тура регулярного чемпионата МЛС. Игра состоится 15 октября в Форт Лодердейле, начало — в 03:00 мск. Прогноз на «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед».
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    Футбол. США. MLS 15 Октября 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2
  • 4.75
  • Ставка!
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    «Интер Майами»

    «Интер Майами» в своем дебютном сезоне в МЛС после 17 туров регулярки идет на 12 месте в Восточной конференции, имея в своей копилке 17 баллов, уступая один балл зоне плей-офф.

    Ранее коллектив проиграл три встречи подряд. В этот период он на своей арен был бит тем же «Нью-Йорк РБ» (1:4) и «Нью-Йорк Сити» (2:3), а также потерпел гостевое фиаско от «Филадельфии» — 0:3.

    После этого клуб Бекхэма на выезде благодаря дебютному голу за океаном Гонсало Игуаина обыграл в гостях «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 2:1.

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    В прошлом туре флоридцы переиграли на своем поле «Хьюстон Динамо» (1:0).

    «Атланта Юнайтед»

    «Атланта Юнайтед» занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 18 очков.

    «Пятиполосные» в нынешнем сезоне одержали пять побед, три матча свела вничью и потерпели девять поражений.

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    • В этом сезоне команда в основном чередует успехи с неудачами. В сентябре она одержала лишь две победы в семи матчах.

    После трех кряду поражений в конце сентября — в начале октября франчайз одержал две победы кряду и поднялся в зону плей-офф.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

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    Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка на матч — «Интер Майами» выиграет, и обе команды забьют за 3,00. 0

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    «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед». Прогноз (к. 3.00) и ставки на МЛС 15 октября 2020 года. Прогноз на «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00
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