ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид АлабаТрансферный дайджест. 6-12 октября Россия — ТурцияНичья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией Рафаэль НадальИсторический триумф Надаля, сенсационная Швентек и прогресс Рублева
  • 18:41
    • Криштиану Роналду заразился коронавирусом
  • 18:58
    • Молодежная сборная России разгромила Латвию и пробилась на Евро-2021
  • 11:52
    • У Кузяева была возможность перейти в «Наполи»
    Все новости спорта

    На «Уэмбли» Англия столкнется с крепкой обороной Дании

    Англия — Дания. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на сборную Дании Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Англия — Дания
    Харри Кейн
    В четвертом туре Лиги наций сборная Англии будет принимать сборную Дании в матче Лиги А. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» 14 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Англия — Дания.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 14 Октября 2020 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 21:45 Дания Дания
  • Копенгаген
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.72
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
    •

    Англия

    В трех турах Лиги наций команда Гарета Саутгейта дважды победила и раз сыграла вничью. Набрав 7 очков, она заняла первое место в Группе 2 Лиги А, пропустив всего 1 гол.

    В первом поединке 2020 года Англия в Рейкьявике сыграла с Исландией. Тягучий матч против «викингов» «львы» затащили благодаря голу Стерлинга с пенальти на 91-й минуте и промаху с точки Бьярнасона на 93-й (1:0).

    В следующем матче Англия сразилась с Данией. Однако в Копенгагене хозяева, имевшие превосходство по ударам по воротам, так и не дожали соперников, поэтому поединок завершился без голов (0:0).

    Календарь и таблица Лиги наций

    Перед возобновлением Лиги наций команда Гарета Саутгейта провела товарищескую встречу с Уэльсом (3:0), а 11 октября был матч с Бельгией, который англичане, пропустив первыми, вытащили (2:1).

    Дания

    За три тура Лиги наций сборная Дании одержала лишь одну победу. На данном этапе розыгрыша турнира она находится на третьем месте с четырьмя очками в копилке и разницей голов — 3:2.

    В первом туре Дания противостояла Бельгии в Копенгагене. Однако сдержать на своем поле «дьяволов» хозяевам не удалось (0:2).

  • Великолепный Грилиш, неудержимые голеадоры и приятная головная боль для Саутгейта
  • Пять выводов после победы Англии над Уэльсом
  • 09/10/2020

    • В следующем матче подопечные Каспера Хьюлманда встретились с Англией. К этому поединку «алая гвардия» подходила в качестве аутсайдера. Но в итоге она продемонстрировала хорошую игру, вот только не смогла победить (0:0).

    7 октября сборная Дании сыграла товарищеский матч против Фарерских островов, в котором раскатала слабых оппонентов (4:0). А первые 3 очка в Лиге наций датчане завоевали в противостоянии с Исландией (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу Англии в четвертом туре Лиги наций букмекеры дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.02, а на победу Дании — 4.66.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Обе команды в трех предыдущих матчах забили по три гола, а пропустили на двоих всего три мяча. Ни в одном из поединков нового розыгрыша Лиги наций тотал не превышал 3.

    В гостях крепкая Дания будет терпеть, а Англии придется повозиться, чтобы вскрыть оборону хозяев. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.61. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Велес — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Факел — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Латвия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Латвия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Азербайджан — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Брянск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.24
  • Прогноз на матч Украина — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Германия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  6.20
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Сан-Марино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Черногория — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Россия — Турция
  • Ничья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией
    • Вчера в 02:27     УЕФА создает новый турнир
  • Песочница для слабаков. Лига конфедераций УЕФА — шаг к изоляции топ-лиг
    • 02:59 07/10/2020     Россия — Швеция
  • Неудобные шведы и аморфный Дзюба. Дебютный гол Соболева не спас Россию от поражения
    • 01:30 09/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Англия — Дания. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2020 года. Прогноз на Англия — Дания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры