Англия — Дания. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2020 года

В четвертом туре Лиги наций сборная Англии будет принимать сборную Дании в матче Лиги А. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» 14 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Англия — Дания.

Англия

В трех турах Лиги наций команда Гарета Саутгейта дважды победила и раз сыграла вничью. Набрав 7 очков, она заняла первое место в Группе 2 Лиги А, пропустив всего 1 гол.

В первом поединке 2020 года Англия в Рейкьявике сыграла с Исландией. Тягучий матч против «викингов» «львы» затащили благодаря голу Стерлинга с пенальти на 91-й минуте и промаху с точки Бьярнасона на 93-й (1:0).

В следующем матче Англия сразилась с Данией. Однако в Копенгагене хозяева, имевшие превосходство по ударам по воротам, так и не дожали соперников, поэтому поединок завершился без голов (0:0).

Календарь и таблица Лиги наций

Перед возобновлением Лиги наций команда Гарета Саутгейта провела товарищескую встречу с Уэльсом (3:0), а 11 октября был матч с Бельгией, который англичане, пропустив первыми, вытащили (2:1).

Дания

За три тура Лиги наций сборная Дании одержала лишь одну победу. На данном этапе розыгрыша турнира она находится на третьем месте с четырьмя очками в копилке и разницей голов — 3:2.

В первом туре Дания противостояла Бельгии в Копенгагене. Однако сдержать на своем поле «дьяволов» хозяевам не удалось (0:2).

В следующем матче подопечные Каспера Хьюлманда встретились с Англией. К этому поединку «алая гвардия» подходила в качестве аутсайдера. Но в итоге она продемонстрировала хорошую игру, вот только не смогла победить (0:0).

7 октября сборная Дании сыграла товарищеский матч против Фарерских островов, в котором раскатала слабых оппонентов (4:0). А первые 3 очка в Лиге наций датчане завоевали в противостоянии с Исландией (3:0).

Прогноз и ставка

На победу Англии в четвертом туре Лиги наций букмекеры дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.02, а на победу Дании — 4.66.

Обе команды в трех предыдущих матчах забили по три гола, а пропустили на двоих всего три мяча. Ни в одном из поединков нового розыгрыша Лиги наций тотал не превышал 3.

В гостях крепкая Дания будет терпеть, а Англии придется повозиться, чтобы вскрыть оборону хозяев. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.61. 0