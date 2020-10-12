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    Кто улучшит шансы в борьбе за плей-офф?

    «Чикаго Файр» — «Ди Си Юнайтед». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч МЛС 12 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго Файр» — «Ди Си Юнайтед»
    «Чикаго» на два очка отстает от зоны плей-офф
    В рамках регулярного чемпионата МЛС «Чикаго Файр» примет «Ди Си Юнайтед». Игра состоится 12 октября в 02:30 по мск. Прогноз на «Чикаго Файр» — «Ди Си Юнайтед».

    «Чикаго Файр»

    «Чикаго Файр» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. У команды 16 баллов.

    До зоны плей-офф в финальную серию коллектив отстает на два балла. От грядущего соперника он опережад на пять очков.

    С 26 августа франчайз не мог выиграть в пяти матчах подряд. Затем ему удалось прервать негативный тренд, одержав две победы кряду.

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    Тем не менее, в двух предыдущих турах он не знает успеха. Более того, в прошлом матче представители Иллинойса потерпели поражение.

    «Ди Си Юнайтед»

    «Ди Си Юнайтед» занимает последнее, 14 место в турнирной таблице Восточной конференции. На своем счету она имеет 11 очков.

    Команда на семь баллов отстает от зоны, которая позволяет играть в серии плей-офф. От грядущих оппонентов она отстает пять пунктов.

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    • В семи последних поединках коллектив не знает побед. Лишь в двух матчах он сумел не проиграть, сыграв ничью.

    Сейчас у франчайза особенно плохая форма, ведь в четырех прошлых играх он потерпел поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,52.

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    Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья оценивается в 4,33.

    Прогноз и ставка на матч — «Чикаго» выиграет, и обе команды забьют за 2,80. 0

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    «Чикаго Файр» — «Ди Си Юнайтед». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч МЛС 12 октября 2020 года. Прогноз на «Чикаго Файр» — «Ди Си Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
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