Израиль — Чехия. Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч футбольной Лиги наций 11 октября 2020 года

В воскресенье, 11 октября, сборная Израиля на своем поле примет команду Чехии в рамках Лиги наций. Встреча лиги B группы 2, которая пройдет в Хайфе, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Израиль — Чехия.

Израиль

Футболисты сборной Израиля провалили отбор на Евро-2020, заняв лишь пятое место в отборочной группе G, где пропустили вперед Словению, Северную Македонию, Австрию и Польшу.

При этом «сине-белые» успешно выступили в предыдущей Лиге наций, став победителями одной из групп лиги С.

Таким образом подопечные Вилли Руттенштайнера сохраняют шанс сыграть на чемпионате Европы. Для этого им нужно пройти в плей-офф Шотландию, а затем — победителя пары Норвегия — Сербия.

Календарь и таблица Лиги наций

В сентябрьских матчах Лиги наций Израиль разошелся миром с той же Шотландией (1:1) и Словакией (1:1).

Чехия

Сборная Чехии уже обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года, перенесенного из-за пандемии коронавируса.

Команда Ярослава Шилгавого отстала на шесть очков от Англии, зато опередила Косово, Болгарию и Черногорию.

В стартовых матчах текущей Лиги наций чехи одержали победу над Словакией (3:1), а также уступили Шотландии (1:2).

Стоит отметить, что из-за коронавируса на игру против шотландцев чехи смогли выставить лишь второй состав, собранный из футболистов, выступающих исключительно в чемпионате Чехии.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Чехии — 2.20, победа сборной Израиля — 3.20, ничья — 3.50.

Поскольку в этот раз чехи смогут рассчитывать на большинство своих сильнейших игроков, конечно, они должны набирать три очка и стремиться догнать вышестоящую Шотландию.

У Израиля будет преимущество домашнего поля, но давайте на забывать, что в Хайфу им придется лететь из Глазго после непростой встречи с шотландцами.

Нам кажется, что чехи будут выглядеть свежее, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Альтернативный вариант — «сборная Чехии не проиграет и тотал голов меньше 3,5» за 1.72. 0