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    Выиграет ли Чехия у Израиля?

    Израиль — Чехия. Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч футбольной Лиги наций 11 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Израиль — Чехия
    Футболисты сборной Чехии
    В воскресенье, 11 октября, сборная Израиля на своем поле примет команду Чехии в рамках Лиги наций. Встреча лиги B группы 2, которая пройдет в Хайфе, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Израиль — Чехия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B2 11 Октября 2020 года
    Израиль
  • Иерусалим
    •  Израиль 21:45 Чехия Чехия
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    Коэффициенты на матч
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    Израиль

    Футболисты сборной Израиля провалили отбор на Евро-2020, заняв лишь пятое место в отборочной группе G, где пропустили вперед Словению, Северную Македонию, Австрию и Польшу.

    При этом «сине-белые» успешно выступили в предыдущей Лиге наций, став победителями одной из групп лиги С.

    Таким образом подопечные Вилли Руттенштайнера сохраняют шанс сыграть на чемпионате Европы. Для этого им нужно пройти в плей-офф Шотландию, а затем — победителя пары Норвегия — Сербия.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В сентябрьских матчах Лиги наций Израиль разошелся миром с той же Шотландией (1:1) и Словакией (1:1).

    Чехия

    Сборная Чехии уже обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года, перенесенного из-за пандемии коронавируса.

    Команда Ярослава Шилгавого отстала на шесть очков от Англии, зато опередила Косово, Болгарию и Черногорию.

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    • В стартовых матчах текущей Лиги наций чехи одержали победу над Словакией (3:1), а также уступили Шотландии (1:2).

    Стоит отметить, что из-за коронавируса на игру против шотландцев чехи смогли выставить лишь второй состав, собранный из футболистов, выступающих исключительно в чемпионате Чехии.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Чехии — 2.20, победа сборной Израиля — 3.20, ничья — 3.50.

    Поскольку в этот раз чехи смогут рассчитывать на большинство своих сильнейших игроков, конечно, они должны набирать три очка и стремиться догнать вышестоящую Шотландию.

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    У Израиля будет преимущество домашнего поля, но давайте на забывать, что в Хайфу им придется лететь из Глазго после непростой встречи с шотландцами.

    Нам кажется, что чехи будут выглядеть свежее, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Альтернативный вариант — «сборная Чехии не проиграет и тотал голов меньше 3,5» за 1.72. 0

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    Израиль — Чехия. Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч футбольной Лиги наций 11 октября 2020 года. Прогноз на Израиль — Чехия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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