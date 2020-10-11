Израиль — Чехия. Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч футбольной Лиги наций 11 октября 2020 года

Израиль
Футболисты сборной Израиля провалили отбор на Евро-2020, заняв лишь пятое место в отборочной группе G, где пропустили вперед Словению, Северную Македонию, Австрию и Польшу.
При этом «сине-белые» успешно выступили в предыдущей Лиге наций, став победителями одной из групп лиги С.
Таким образом подопечные Вилли Руттенштайнера сохраняют шанс сыграть на чемпионате Европы. Для этого им нужно пройти в плей-офф Шотландию, а затем — победителя пары Норвегия — Сербия.
Календарь и таблица Лиги наций
В сентябрьских матчах Лиги наций Израиль разошелся миром с той же Шотландией (1:1) и Словакией (1:1).
Чехия
Сборная Чехии уже обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года, перенесенного из-за пандемии коронавируса.
Команда Ярослава Шилгавого отстала на шесть очков от Англии, зато опередила Косово, Болгарию и Черногорию.
В стартовых матчах текущей Лиги наций чехи одержали победу над Словакией (3:1), а также уступили Шотландии (1:2).
Стоит отметить, что из-за коронавируса на игру против шотландцев чехи смогли выставить лишь второй состав, собранный из футболистов, выступающих исключительно в чемпионате Чехии.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Чехии — 2.20, победа сборной Израиля — 3.20, ничья — 3.50.
Поскольку в этот раз чехи смогут рассчитывать на большинство своих сильнейших игроков, конечно, они должны набирать три очка и стремиться догнать вышестоящую Шотландию.
У Израиля будет преимущество домашнего поля, но давайте на забывать, что в Хайфу им придется лететь из Глазго после непростой встречи с шотландцами.
Нам кажется, что чехи будут выглядеть свежее, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».
Альтернативный вариант — «сборная Чехии не проиграет и тотал голов меньше 3,5» за 1.72. 0