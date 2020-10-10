Лихтенштейн — Гибралтар. Прогноз (к. 3.42) и ставки на Лигу наций 10 октября 2020 года

Сборная Лихтенштейна сыграет на своем поле с Гибралтаром в рамках группового этапа Лиги наций. Матч состоится 10 октября в Вадуце, начало — в 19:00 мск. Прогноз на Лихтенштейн — Гибралтар.

Лихтенштейн

Новый розыгрыш Лиги наций сборная Лихтенштейна начала с гостевой победы над Сан-Марино (2:0). Сенсационным, учитывая достижения Сан-Марино, этот результат назвать нельзя.

В прошлом году Лихтенштейн, например, сыграл в гостях вничью со сборной Греции. А еще эта скромная сборная отобрала очки у сборной Армении. Матч в Ереване тоже завершился вничью.

Кроме того, еще одна ничья с Арменией у Лихтенштейна была в предыдущем розыгрыше Лиги наций.

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В сезоне-2018/2019 Лихтенштейн, на самом деле, не очень удачно выступил в Лиге наций, заняв в своей группе последнее место, но семь забитых мячей все же стоит отметить. Для карликовой сборной это серьезное достижение.

Гибралтар

У сборной Гибралтара новый розыгрыш Лиги наций тоже начался с позитива. Не так давно присоединившийся к УЕФА Гибралтар выиграл дома у Сан-Марино. Правда, всего лишь со счетом 1:0.

В отборе на Евро-2020 Гибралтар проиграл все матчи. Более-менее приличными можно считать разве что те матчи, где эта команда уступила с минимальной разницей. 1:0 — с таким счетом у Гибралтара выиграли Ирландия, Эстония и Косово.

Ну и нельзя пройти мимо матча с Грузией, в котором Гибралтар забил два мяча.

Но главным достижением Гибралтара на данный момент является третье место в своей группе по итогам предыдущего розыгрыша Лиги наций. Огромный успех, и тут нет никакого преувеличения. Гибралтар набрал шесть очков, выиграв дома у Лихтенштейна и в гостях у Армении.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают Лихтенштейн фаворитом предстоящего матча, на победу хозяев можно поставить за 1.78. Победу Гибралтара предлагают за 4.90, а ничью — за 3.42.

На самом деле, тут наверное не очень уместно рассуждать о фаворитах и аутсайдерах. Команды равны. Вряд ли Гибралтар, сумевший обыграть Армению даже на ее поле, сильно хуже Лихтенштейна.

Ставка — ничья за 3.42. Или — результативная ничья за 5.20. Это один из тех матчей, в котором так и напрашивается точный счет 1:1 (6.25).

Ставка на обе забьют за 2.25 тоже довольно неплохой вариант. 0