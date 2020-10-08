«Нью-Йорк Сити» — «Ди Си Юнайтед». Прогноз (к. 2.87) и ставки на МЛС 8 октября 2020 года

«Нью-Йорк Сити» встретится на своем поле с «Ди Си Юнайтед» в рамках очередного матча чемпионата МЛС. Матч состоится 8 октября, начало — в 3:00 мск. Прогноз на «Нью-Йорк Сити» — «Ди Си Юнайтед».

«Нью-Йорк Сити»

В 15 матчах MLS команда из Нью-Йорка смогла заработать 23 очка и занять пятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.

«Нью-Йорк Сити» на пять баллов отстает от идущей четвертой «Филадельфии». До лидера он отстает восемь очков.

В пяти своих прошлых матчах коллектив одержал три победы. При этом коллектив потерпел только одно поражение — от «Торонто» (0:1).

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К грядущему поединку он подходит в хорошей форме, ведь выиграл два прошлых матчах.

«Ди Си Юнайтед»

«Ди Си Юнайтед» занимает последнее, 14 место в турнирной таблице Восточной конференции. На своем счету она имеет 11 очков.

Команда на шесть баллов отстает от зоны, которая позволяет играть в серии плей-офф. От грядущих оппонентов она отстает 12 пунктов.

В шести последних поединках коллектив не знает побед. Лишь в двух матчах он сумел не проиграть, сыграв ничью.

Сейчас у франчайза особенно плохая форма, ведь в трех прошлых играх он потерпел поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,60.

Прогноз и ставка на матч — «Нью-Йорк Сити» выиграет, и обе команды забьют за 2,87. 0