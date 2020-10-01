«Дандолк» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 1 октября 2020 года

В четверг, 1 октября, в Ирландии местный «Дандолк» сыграет с фарерским «КИ Клаксвик» за выход в групповой этап Лиги Европы. Встреча начнется в 21:30 по мск. Прогноз на «Дандолк» — «КИ Клаксвик».

«Дандолк»

«Дандолк» начал своей еврокубковый путь в этом сезоне в Лиге чемпионов, где на первом же этапе был разгромлен в Словении клубом «Целе» со счетом 0:3.

Переместившись рангом ниже «белые лилии» сперва обыграли «Интер» из Андорры (1:0) в гостях, а на предыдущем этапе только по пенальти прошли молдавский «Шериф» (1:1, пен. 5:3), также играя на выезде.

После игры с чемпионом Молдавии, «Дандолк» в чемпионате Ирландии дома был разгромлен «Шемрок Роверс» (0:4), пропустив еще трижды до перерыва.

Во внутреннем первенстве коллектив расположился на четвертом месте, но по потерянным очкам он третий. Однако от лидера чемпионата отстает очень сильно.

«КИ Клаксвик»

«КИ Клаксвик» уже добился самого большого успеха среди представителей Фарер, выйдя в основную часть еврокубка (раунд плей-офф).

Началась еврокомпания для «сине-белых» в Лиге чемпионов, где на первом этапе отбора они без игры прошли братиславский «Слован», т.к. у словаков был выявлен коронавирус.

На следующем этапе они прекратили борьбу в самом престижном евротурнире, проиграв в Швейцарии «Янг Бойз» со счетом 1:3. Отправившись в Лигу Европы фарерцы по воле жребия пропустили один раунд и попали срезу в третий этап отбора.

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На этой стадии КИ сотворил громкую сенсацию, разнеся на своей территории тбилисское «Динамо» со счетом 6:1, что является рекордом для фарерских клубов на евроарене.

Из-за громких достижений в Европе местная федерация перенесла матчи с участием КИ на более поздний срок. В национальном чемпионате команда идет второй с отставание в четыре очка от первой позиции.

Прогноз на «Дандолк» — «КИ Клаксвик»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Дандолка» — 1.62, победа КИ — 5.25, ничья — 4.04.

Проход: «Дандолка» — 1.28; КИ — 3.70.

Чемпион Фарер бросит все свои силы на достижение нового рекорда. Рекомендуем в этом противостоянии поставить на проход КИ. 0