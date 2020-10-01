ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Валенсия»Примера. «Валенсия» победила «Реал Сосьедад», «Атлетико» сыграл вничью с «Уэской» Юрген КлоппВеликолепный Мане, урок для Артеты и дилемма для Клоппа «Тампа» во второй раз в своей истории стала победителем Кубка СтэнлиИдеальный чемпион, крутость Василевского, нетипичный Радулов и роль Хедмана
  • 22:49
    • Дубль Стерлинга позволил «Манчестер Сити» разгромить «Бернли»
  • 22:19
    • Макгрегор проведет благотворительный бой с Порье
  • 22:08
    • «Вильярреал» одолел «Алавес» в матче Примеры
  • 21:50
    • «Атлетико» не сумел выиграть у «Уэски»
  • 21:15
    • ПАОК и «Краснодар» назвали стартовые составы
  • 21:04
    • «Интер» разгромил «Беневенто»
  • 20:37
    • Мбаппе — лучший игрок Лиги 1 прошлого сезона
    Все новости спорта

    Продолжится ли фарерская сказка?

    «Дандолк» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 1 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Футбол Фарерских островов Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Дандолк» — «КИ Клаксвик»
    Йоннес Бьярталид
    В четверг, 1 октября, в Ирландии местный «Дандолк» сыграет с фарерским «КИ Клаксвик» за выход в групповой этап Лиги Европы. Встреча начнется в 21:30 по мск. Прогноз на «Дандолк» — «КИ Клаксвик».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 01 Октября 2020 года
    Дандолк
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Дандолк 21:30 Клаксвик Клаксвик
  • Клаксвик
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
    •

    «Дандолк»

    «Дандолк» начал своей еврокубковый путь в этом сезоне в Лиге чемпионов, где на первом же этапе был разгромлен в Словении клубом «Целе» со счетом 0:3.

    Переместившись рангом ниже «белые лилии» сперва обыграли «Интер» из Андорры (1:0) в гостях, а на предыдущем этапе только по пенальти прошли молдавский «Шериф» (1:1, пен. 5:3), также играя на выезде.

    После игры с чемпионом Молдавии, «Дандолк» в чемпионате Ирландии дома был разгромлен «Шемрок Роверс» (0:4), пропустив еще трижды до перерыва.

  • Усталость и ошибки Флика. «Бавария» впервые проиграла в 2020 году
  • Мюнхенская команда оказалась не готова к матчу с «Хоффенхаймом»
  • 28/09/2020

    • Во внутреннем первенстве коллектив расположился на четвертом месте, но по потерянным очкам он третий. Однако от лидера чемпионата отстает очень сильно.

    «КИ Клаксвик»

    «КИ Клаксвик» уже добился самого большого успеха среди представителей Фарер, выйдя в основную часть еврокубка (раунд плей-офф).

  • Дебют мечты для Кумана и феерия от Фати
  • «Барселона» разгромила «Вильярреал» в первом матче Рональда Кумана
  • 28/09/2020

    • Началась еврокомпания для «сине-белых» в Лиге чемпионов, где на первом этапе отбора они без игры прошли братиславский «Слован», т.к. у словаков был выявлен коронавирус.

    На следующем этапе они прекратили борьбу в самом престижном евротурнире, проиграв в Швейцарии «Янг Бойз» со счетом 1:3. Отправившись в Лигу Европы фарерцы по воле жребия пропустили один раунд и попали срезу в третий этап отбора.

    Все прогнозы на футбол

    На этой стадии КИ сотворил громкую сенсацию, разнеся на своей территории тбилисское «Динамо» со счетом 6:1, что является рекордом для фарерских клубов на евроарене.

    Из-за громких достижений в Европе местная федерация перенесла матчи с участием КИ на более поздний срок. В национальном чемпионате команда идет второй с отставание в четыре очка от первой позиции.

    Прогноз на «Дандолк» — «КИ Клаксвик»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Дандолка» — 1.62, победа КИ — 5.25, ничья — 4.04.

    15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru 500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet

    Проход: «Дандолка» — 1.28; КИ — 3.70.

    Чемпион Фарер бросит все свои силы на достижение нового рекорда. Рекомендуем в этом противостоянии поставить на проход КИ. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Реал — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лейкерс — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Веселы — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ленинградец — Чертаново
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Джокович — Беранкис
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Северсталь — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Авангард — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Слован Либерец — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ростов» — «Маккаби»
  • Дно пробито. «Маккаби» показал «Ростову» уровень РПЛ
    • 02:15 25/09/2020     «Зенит» — «Уфа»
  • Пиррова победа. «Зенит» деклассировал «Уфу», но потерял трех лидеров
    • 21:48 26/09/2020     Пеп Гвардиола
  • Гвардиола столкнулся с наибольшим вызовом в тренерской карьере
    • 04:46 28/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Дандолк» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 1 октября 2020 года. Прогноз на «Дандолк» — «КИ Клаксвик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.70
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры