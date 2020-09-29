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    «Ференцварош» — «Мольде». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч Лиги чемпионов 29 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ференцварош» — «Мольде»
    Сергей Ребров
    В ответном поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов венгерский «Фернцварош» дома сыграет с норвежским «Мольде». Игра, которая пройдет в Будапеште на стадионе «Групама», начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Ференцварош» — «Мольде».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 29 Сентября 2020 года
    Ференцварош
  • Будапешт
    •  Ференцварош 22:00 Мольде Мольде
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
    •

    «Ференцварош»

    Первая встреча этих команд завершилась вничью со счетом 3:3. Венгры по ходу встречи вели 2:0, затем уступали 2:3, но отыгрались на 87-й минуте благодаря пенальти.

    В текущей Лиге чемпионов «Ференцварош» до этого преодолел уже три этапа. На первом раунде отбора «фради» дома переиграли шведский клуб «Юргорден» (2:0).

    После чего подопечные Реброва сенсационно обыграли шотландский «Селтик» (2:1) в его логове, а на предыдущей стадии в родных стенах одержали викторию над загребским «Динамо» с аналогичным результатом.

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    • Отметим, что с начала сезона «зелено-белые» провели восемь официальных матчей и пока не потерпели ни одного поражения, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью. В чемпионате Венгрии они выиграли две игры при одной ничьей.

    «Мольде»

    «Мольде» также в этом розыгрыше Лиги чемпионов преодолел три этапа квалификации.

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    • Начали эту компании «сине-белые» с домашней крупной победы над финским КуПС (5:0), после чего в гостях одолели словенский «Целе» (2:1), а в прошлом раунде они только в серии пенальти переиграли азербайджанский «Карабах» на выезде (0:0, пен 6:5).

    Непосредственной перед грядущим поединком, дружина Эрлинга Мо уступила в чемпионате Норвегии «Саннефьерду» (0:1) на своей территории.

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    В турнирной таблице национального первенства коллектив идет четвертым, проигрывая лишь балл второй строке, но от лидера отстал безнадежно.

    Прогноз на «Ференцварош» — «Мольде»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ференцварош» — 2.15, победа «Мольде» — 3.36, ничья — 3.52.

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    Проход: «Ференцварош» — 1.38; «Мольде» — 3.15.

    Дружина Реброва находится на приличном ходу и, как мы считаем, обыграет норвежцев еще в основное время, т.с. обеспечив себе участие в групповом этапе самого престижного еврокубка. Наша ставка на этот матч — П1 в основное время. 0

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    «Ференцварош» — «Мольде». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч Лиги чемпионов 29 сентября 2020 года. Прогноз на «Ференцварош» — «Мольде». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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