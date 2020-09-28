«Химки» — «Динамо». Прогнозы и ставки на чемпионат России 28 сентября 2020 года

Подмосковные «Химки» сыграют с «Динамо» в рамках девятого тура чемпионата России. Встреча состоится 28 сентября в Химках, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Химки» — «Динамо».

«Химки»

Подмосковную команду можно смело назвать худшей в текущем сезоне РПЛ. «Химки» занимают предпоследнее, не свалившись на самое дно только лишь из-за того, что «Ротор» банально не смог выйти на два предыдущих матча из-за коронавируса.

В итоге руководство клуба решилось на очередную смену главного тренера. Теперь спасать «Химки» позвали опытного Игоря Черевченко.

Пока что «Химки» набрали всего лишь три очка, сыграв вничью тульским «Арсеналом», «Сочи» и «Ротором».

В прошлом туре «Химки» проиграли «Краснодару» со счетом 2:7.

«Динамо»

После позорного вылета из Лиги Европы динамовцы провели один матч, в котором выиграли у «Ахмата». Сложнейшая победа со счетом 1:0, единственный гол столичный клуб забил за несколько минут до финального свистка. Не в последнюю очередь благодаря удалению игрока в составе грозненской команды. По игре «Динамо» снова не впечатлило, мягко говоря.

При этом в турнирной таблице «Динамо» находится довольно высоко — на шестое месте. И в случае победы бело-голубые могут подняться даже на третью строчку, если ЦСКА потеряет очки в матче с «Локомотивом».

Прогноз и ставка

Букмекеры в предстоящем матче предлагают поставить на победу «Химок» за 4.50, на ничью за 3.42, а на «Динамо» — за 1.96.

На самом деле, коэффициент на «Динамо» должен быть ниже, но после «фееричного» выезда в Тбилиси веру в команду Кирилла Новикова потеряли даже букмекеры. Качество состава, уровень исполнителей — все это лирика, когда на поле выходит московское «Динамо».

Плюс не будем забывать, что игроки «Химок» после назначения Черевченко будут серьезно мотивированы — все хотят понравиться новому тренеру.

В общем, играй «Химки» с кем-то другим, тогда еще можно было бы подумать о ставке на исход, а так — обе забьют за 2.06. Фактор Черевченко плюс откровенно слабая игра «Динамо» указывают на то, что итоговый результат может серьезно отличаться от предматчевых ожиданий. 0