«Нефтехимик» — «Крылья Советов». Прогнозы и ставки на ФНЛ 27 сентября 2020 года

Нижнекамский «Нефтехимик» встретится на своем поле с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура чемпионата ФНЛ. Матч состоится 27 сентября в Нижнекамске, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Крылья Советов».

«Нефтехимик»

Нижнекамский клуб довольно сильно проводит начало сезона. На данный момент «Нефтехимик» занимает пятое место в таблице ФНЛ. При этом отставание от лидирующего «Оренбурга» составляет шесть очков.

В семи домашних матчах «Нефтехимик» потерпел только одно поражение — это была игра со второй командой московского «Спартака». Всего же на своем поле нижнекамцы набрали уже 14 очков.

В прошлом туре команда Юрия Уткульбаева разгромила «Текстильщик» со счетом 4:0.

«Крылья Советов»

Тем временем «Крылья Советов» после 11-туров имеют в своем активе 22 очка и находятся на второй строчке. Самарцы опережают по дополнительным показателям вторую команду «Спартака» и «Нижний Новгород».

У «Крыльев» было несколько неудачных результатов в конце августа (поражения от «Оренбурга» и «Енисея»), но на данный момент победная серия команды Игоря Осинькина составляет пять матчей. В этот период самарский клуб забил 17 мячей.

Прогноз и ставка

На победу «Нефтехимика» можно поставить за 3.86, на ничью за 3.48, а на «Крылья Советов» — за 1.95.

«Крылья» действительно мощно проводят сентябрь, но отчасти это связано еще и с удачным календарем — кроме «Нижнего Новгорода», остальные соперники у самарцев были не самые опасные.

Поэтому нельзя исключать, что в предстоящем матче серия гостей прервется, «Нефтехимик» тоже находится в хорошей форме.

Наша ставка — обе команды забьют за 1.92. Это наверное самый надежный вариант в подобных матчах, где крайне сложно выделить фаворита. 0