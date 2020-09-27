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    Смогут ли «Крылья» продлить победную серию?

    «Нефтехимик» — «Крылья Советов». Прогнозы и ставки на ФНЛ 27 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Крылья Советов»
    «Крылья» забили 17 мячей в пяти предыдущих матчах
    Нижнекамский «Нефтехимик» встретится на своем поле с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура чемпионата ФНЛ. Матч состоится 27 сентября в Нижнекамске, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Крылья Советов».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Сентября 2020 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    «Нефтехимик»

    Нижнекамский клуб довольно сильно проводит начало сезона. На данный момент «Нефтехимик» занимает пятое место в таблице ФНЛ. При этом отставание от лидирующего «Оренбурга» составляет шесть очков.

    В семи домашних матчах «Нефтехимик» потерпел только одно поражение — это была игра со второй командой московского «Спартака». Всего же на своем поле нижнекамцы набрали уже 14 очков.

    В прошлом туре команда Юрия Уткульбаева разгромила «Текстильщик» со счетом 4:0.

    «Крылья Советов»

    Тем временем «Крылья Советов» после 11-туров имеют в своем активе 22 очка и находятся на второй строчке. Самарцы опережают по дополнительным показателям вторую команду «Спартака» и «Нижний Новгород».

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    У «Крыльев» было несколько неудачных результатов в конце августа (поражения от «Оренбурга» и «Енисея»), но на данный момент победная серия команды Игоря Осинькина составляет пять матчей. В этот период самарский клуб забил 17 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Нефтехимика» можно поставить за 3.86, на ничью за 3.48, а на «Крылья Советов» — за 1.95.

    «Крылья» действительно мощно проводят сентябрь, но отчасти это связано еще и с удачным календарем — кроме «Нижнего Новгорода», остальные соперники у самарцев были не самые опасные.

    Поэтому нельзя исключать, что в предстоящем матче серия гостей прервется, «Нефтехимик» тоже находится в хорошей форме.

    Наша ставка — обе команды забьют за 1.92. Это наверное самый надежный вариант в подобных матчах, где крайне сложно выделить фаворита. 0

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    «Нефтехимик» — «Крылья Советов». Прогнозы и ставки на ФНЛ 27 сентября 2020 года. Прогноз на «Нефтехимик» — «Крылья Советов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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