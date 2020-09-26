«Валенсия» — «Уэска». Прогноз (к. 4.00) и ставки на чемпионат Испании 26 сентября 2020 года

«Валенсия» сыграет дома с «Уэской» в рамках третьего тура чемпионата Испании. Встреча состоится в Валенсии, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Уэска».

«Валенсия»

«Валенсия» стала одним из главных разочарований минувшего чемпионата Испании. Имея абсолютно все для попадания в топ-4, «Летучие мыши» в итоге заняли всего лишь девятое место.

Результаты левантийцев в летних матчах Ла Лиги — три победы и шесть поражений в 11-ти матчах.

После таких «достижений» руководство «Валенсии» пригласило в команду Хави Грасию, под руководством которого она победила дома «Леванте» (4:2) в рамках дерби.

До второго тура коллектив не знал поражений пять официальных и товарищеских матчей кряду при четырех победах. Но во 2-м туре он уступил в гостях «Сельте» (1:2).

«Уэска»

«Уэска» стала чемпионом Сегунды, набрав 70 очков. Команда обошла «Кадис» на один пункт. Таким образом, гости очень быстро вернулись в элиту испанского футбола.

Закончив сезон двумя победами подряд коллектив провел три неплохих товарищеских поединка без поражений.

В стартовом туре команда разошлась миром с «Вильярреалом» (1:1) на выезде. Тем самым ее беспроигрышная серия составила шесть матчей.

Во 2-м туре Примеры клуб все же проиграл — на своем поле «Кадису» (0:2).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех гостей оценивается в 3,90, ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Валенсия» выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0