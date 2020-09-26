«Майнц» — «Штутгарт». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Германии 26 сентября 2020 года

В субботу, 26 сентября, во втором туре немецкой Бундеслиги сезона 2020/21 «Майнц» на «Опель Арене» примет «Штутгарт». Поединок начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Майнц» — «Штутгарт».

«Майнц»

«Майнц» прошлый розыгрыш Бундеслиги завершил на 13 позиции в турнирной таблице, набрав в 38 поединках 37 очков, опередив опасную зону на шесть пунктов.

Финиш минувшего сезона неплохо выдался у «карнавальщиков». Они выиграли три игры при двух поражениях, благодаря чему избавили себя от нервотрепки в заключительных турах.

В межсезонье «05» провели четыре спарринга. Сперва они одержали разгромную викторию над любителями, однако затем проиграли три игры более сильным соперникам.

«Майнца» начали сезон-2020/21 с уверенной победы в Кубке Германии над «Хафельзе» (5:1), но в первом туре чемпионата страны «красно-белые» уступили в гостях «РБ Лейпциг» (1:3).

«Штутгарт»

«Штутгарт» по итогам прошлого сезона поднялся из второй Бундеслиги, где занял второе место, вслед за билефельдской «Арминией».

Календарь и таблица Бундеслиги

Отметим, что «швабы» убойно проводили домашние матчи, выиграв 12 из 17, но на выезде у них были определенные проблемы (5 викторий и 7 фиаско).

В предсезонной подготовке «автозаводы» выиграли четыре игры из пяти, проиграв только «Ливерпулю» со счетом 0:3.

Все прогнозы на Бундеслигу

Начал новый сезон «Штутгарт» в первом раунде Кубка страны, где обыграл на выезде ростокскую «Ганзу» со счетом 1:0. А в первом туре Бундеслиги «швабы» дома уступили 2:3 «Фрайбургу».

Последний раз в рамках первой Бундеслиги оппоненты встречались в сезоне 2018/19. И тогда «Майнц» дважды выиграл — 1:0 и 3:2.

Прогноз на «Майнц» — «Штутгарт»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Майнца» предлагают — 2.46.

На викторию «Штутгарта» дают — 2.94, ничья оценена — в 3.70.

У «Штутгарта» есть значительные кадровые проблемы. К слову, отсутствует лидер «швабов» аргентинец Николас Гонсалес, забивший в прошлом сезоне 14 мячей.

С такими потерями гостям будет тяжело рассчитывать на благоприятный результат, поэтому рекомендуем ставить на хозяев с 0 форой. 0