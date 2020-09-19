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    Сможет ли «Порту» взять реванш у «Браги»?

    «Порту» — «Брага». Прогноз (к. 2.24) и ставки на чемпионат Португалии 19 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Брага»
    «Порту» трижды проиграл «Браге» в прошлом сезоне
    «Порту» сыграет на своем поле с «Брагой» в стартовом туре чемпионата Португалии. Матч состоится 19 сентября, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Порту» — «Брага».
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    Футбол. Португалия. Примера 19 Сентября 2020 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 23:00 Брага Брага
  • Брага
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.63
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  • 4.00
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
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    «Порту»

    В минувшем сезоне «Порту» стал победителем чемпионата Португалии, опередив на пять очков «Бенфику». В отличие от конкурента, команда Сержиу Консейсау мощно провела летний отрезок, не сумев набрать очки только в одной игре.

    Также стоит отметить, что в прошлом чемпионате «Порту» в 17-ти домашних матчах одержал 15 побед (при всего лишь одном поражении) и забил 44 мяча.

    Летом «Порту» довольно сдержанно вел себя на трансферном рынке. Главная цель — сохранить текущий состав. Скорее всего, продавать «Порту» будет уже следующим летом или зимой, если не попадет в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Брага»

    Тем временем «Брага» в прошлом сезоне финишировала в турнирной таблице португальского чемпионата на третьем месте. То есть это лучшая команда лиги сразу после «Порту» и «Бенфики».

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    • Летом одного из игроков «Браги» купила «Барселона» — каталонский клуб заплатил за Франсишку Тринкау 31 миллион евро.

    «Брага», в отличие от «Порту», перед началом нового сезона провела несколько товарищеских матчей — проиграла «Бенфике» и разошлась миром с испанским «Вальядолидом».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Порту» за 1.64, на ничью за 4.10, а на «Брагу» — за 5.10.

    Кто-то, возможно, думает, что здесь все ясно, но, если что, в прошлом сезоне «Порту» трижды проиграл «Браге». Еще раз — трижды. «Браге». «Брага» та самая команда, сумевшая обыграть «Порту» на его поле.

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    Да, у гостей есть определенные изменения в составе, ушел один из лидеров команды, но свой гол «Брага» должна забить. Несмотря на реваншистские настроения соперника.

    Обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.24 — возможно, «Порту», но вряд ли хозяева поля выиграют с сухим счетом.

    Обе команды забьют во втором тайме за 3.38 — тоже хорошая ставка. После перерыва в игре команд всегда больше риска, поэтому вполне возможно, что соперники обменяются голами. 0

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    «Порту» — «Брага». Прогноз (к. 2.24) и ставки на чемпионат Португалии 19 сентября 2020 года. Прогноз на «Порту» — «Брага». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.24
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