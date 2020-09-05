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    Кто прервет серию неудач?

    Гибралтар — Сан-Марино. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 5 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Гибралтар — Сан-Марино
    Гибралтар — фаворит матча
    В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги D сборная Гибралтара будет принимать команду Сан-Марино. Встреча пройдет 5 сентября в Гибралтаре на «Виктория Стэдиум». Прогноз на Гибралтар — Сан-Марино.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига D, группа 2 05 Сентября 2020 года
    Гибралтар
  • Евро-2020. Квалификация. Группа D
    •  Гибралтар 16:00 Сан-Марино Сан-Марино
  • Сан-Марино
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.32
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 10.80
  • Ставка!
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    Гибралтар

    В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Гибралтара также выступала в Лиге D.

    В группе с Северной Македонией, Арменией и Лихтенштейном она заняла последнее, четвертое место.

    После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он снова оказался на дне группы, пропустив вперед Швейцарию, Данию, Ирландию и Грузию.

    Календарь и таблица Лиги наций

    За последние 12 поединков пиренейцы проиграли. В предыдущий раз они побеждали в октябре 2018 года против Лихтенштейна (2:1).

    Сан-Марино

    В первом розыгрыше Лиги наций сборная Сан-Марино заняла последнее, четвертое место в своей группе Лиги D. Команда финишировала ниже Беларуси, Люксембурга и Молдовы.

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    • Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на шестой позиции из шести. Апеннинцы финишировали ниже Бельгии, России, Шотландии, Кипра и Казахстана.

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    В предыдущих 37 поединках они неизменно проиграли. В предыдущий раз избежать поражения им удалось в ноябре 2014 года против Эстонии (0:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех гостей оценивается в 9,00, ничья — в 4,75.

    Рекомендуем ставить на тотал меньше, 2,5 голов за 1,67. 0

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    Гибралтар — Сан-Марино. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 5 сентября 2020 года. Прогноз на Гибралтар — Сан-Марино. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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