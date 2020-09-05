Гибралтар — Сан-Марино. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 5 сентября 2020 года

В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги D сборная Гибралтара будет принимать команду Сан-Марино. Встреча пройдет 5 сентября в Гибралтаре на «Виктория Стэдиум». Прогноз на Гибралтар — Сан-Марино.

Гибралтар

В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Гибралтара также выступала в Лиге D.

В группе с Северной Македонией, Арменией и Лихтенштейном она заняла последнее, четвертое место.

После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он снова оказался на дне группы, пропустив вперед Швейцарию, Данию, Ирландию и Грузию.

Календарь и таблица Лиги наций

За последние 12 поединков пиренейцы проиграли. В предыдущий раз они побеждали в октябре 2018 года против Лихтенштейна (2:1).

Сан-Марино

В первом розыгрыше Лиги наций сборная Сан-Марино заняла последнее, четвертое место в своей группе Лиги D. Команда финишировала ниже Беларуси, Люксембурга и Молдовы.

Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на шестой позиции из шести. Апеннинцы финишировали ниже Бельгии, России, Шотландии, Кипра и Казахстана.

В предыдущих 37 поединках они неизменно проиграли. В предыдущий раз избежать поражения им удалось в ноябре 2014 года против Эстонии (0:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех гостей оценивается в 9,00, ничья — в 4,75.

Рекомендуем ставить на тотал меньше, 2,5 голов за 1,67. 0