«Ордабасы» — «Ботошани». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 27 августа 2020 года

В четверг, 27 августа, в первом квалификационном раунде Лиги Европы казахский «Ордабасы» дома сыграет с румынским клубом «Ботошани». Встреча начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Ордабасы» — «Ботошани».

«Ордабасы»

Накануне старта в еврокубках «Ордабасы» обыграл «Каспий» (1:0) в рамках чемпионата Казахстана, а перед этим была виктория над «Жетысу» (3:2).

В Лиге Европы коллектив играет во второй раз подряд. В прошлом сезоне он прошел грузинское «Торпедо» из Кутаиси, дважды выиграв (2:0 и 1:0), а затем был выбит чешской «Младой-Болеслав» — 1:1 и 2:3.

Отметим, что за 13 последних матчей во втором по значимости еврокубке «Ордабасы» одержал всего две победы при шести ничьих и пяти поражениях.

«Ботошани»

«Ботошани» накануне стартовали в новом розыгрыше чемпионата Румынии, где обыграли на выезде «Арджеш» со счетом 3:2.

На финише прошлого румынского первенства «трехцветные» также одержали победу, но перед этим не могли выиграть в четырех матчах подряд, проиграв в двух из них.

В Лиге Европы румынский коллектив играет во второй раз. Дебютировал он в этом турнире в сезоне 2015/16. Сперва румыны обыграли грузинский «Спартак» из Цхинвали (1:1 и 3:1), а затем уступили в двух встречах польской «Легии» — 0:1 и 0:3.

Прогноз на «Ордабасы» — «Ботошани»

В данной паре тяжело выявить фаворита. Шансы на успех у этих коллективов равные (по мнению букмекеров). Наверняка игра будет осторожной с минимумом забитых мячей. Ставим в этой встрече на ТМ 2,5. 0