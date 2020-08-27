ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» и «Зенит» попали в групповой этап ЛЧ напрямуюЧто ждёт российские клубы в еврокубках сезона-2020/21? Лионель МессиМесси должны отпустить. Руководство «Барселоны» растоптало преданность Лео Роберт ЛевандовскиЗагруженность и неопределенность. Новый сезон станет более насыщенным
  • 20:41
    • Ужасная оборона. «Локомотив» в Москве проиграл «Ахмату»
  • 20:25
    • «Рубин» разгромил «Уфу», Макаров оформил дубль
  • 19:36
    • Фукс попал в заявку ЦСКА на матч с «Краснодаром»
  • 19:26
    • Комличенко остался в запасе «Динамо» на матч с «Зенитом»
  • 20:23
    • «Спартак» одержал минимальную победу над «Ротором»
  • 20:21
    • Источник: «МЮ» провел переговоры с отцом Месси
  • 19:52
    • «Крылья Советов» и «Оренбург» вышли в групповой раунд Кубка России
    Все новости спорта

    «Ордабасы» и «Ботошани» не порадуют результативностью?

    «Ордабасы» — «Ботошани». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 27 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Ордабасы» — «Ботошани»
    Игрок «Ботошани»
    В четверг, 27 августа, в первом квалификационном раунде Лиги Европы казахский «Ордабасы» дома сыграет с румынским клубом «Ботошани». Встреча начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Ордабасы» — «Ботошани».

    «Ордабасы»

    Накануне старта в еврокубках «Ордабасы» обыграл «Каспий» (1:0) в рамках чемпионата Казахстана, а перед этим была виктория над «Жетысу» (3:2).

    В Лиге Европы коллектив играет во второй раз подряд. В прошлом сезоне он прошел грузинское «Торпедо» из Кутаиси, дважды выиграв (2:0 и 1:0), а затем был выбит чешской «Младой-Болеслав» — 1:1 и 2:3.

    Отметим, что за 13 последних матчей во втором по значимости еврокубке «Ордабасы» одержал всего две победы при шести ничьих и пяти поражениях.

    «Ботошани»

    «Ботошани» накануне стартовали в новом розыгрыше чемпионата Румынии, где обыграли на выезде «Арджеш» со счетом 3:2.

    500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    На финише прошлого румынского первенства «трехцветные» также одержали победу, но перед этим не могли выиграть в четырех матчах подряд, проиграв в двух из них.

    В Лиге Европы румынский коллектив играет во второй раз. Дебютировал он в этом турнире в сезоне 2015/16. Сперва румыны обыграли грузинский «Спартак» из Цхинвали (1:1 и 3:1), а затем уступили в двух встречах польской «Легии» — 0:1 и 0:3.

    Прогноз на «Ордабасы» — «Ботошани»

    В данной паре тяжело выявить фаворита. Шансы на успех у этих коллективов равные (по мнению букмекеров). Наверняка игра будет осторожной с минимумом забитых мячей. Ставим в этой встрече на ТМ 2,5. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Сараево
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Селтик — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Селтик — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.46
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Филадельфия — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Нэшвилл
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бостон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Интер Майами — Атланта
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо Рэпидс
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 18-24 августа
    • 20:02 24/08/2020     Кингсли Коман
  • Гол блудного сына. Воспитанник «ПСЖ» похоронил Париж в финале Лиги чемпионов
    • 02:37 24/08/2020     «Локомотив» и «Зенит» попали в групповой этап ЛЧ напрямую
  • Что ждёт российские клубы в еврокубках сезона-2020/21?
    • Вчера в 22:57
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Ордабасы» — «Ботошани». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 27 августа 2020 года. Прогноз на «Ордабасы» — «Ботошани». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры