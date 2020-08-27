«Хапоэль» Беер Шева — «Динамо» Батуми. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 27 августа 2020 года

27 августа в поединке первого квалификационного раунда Лиги Европы израильский «Хапоэль» из Беер Шевы дома сыграет с грузинским «Динамо» Батуми. Начало встречи — в 20:45 по мск. Прогноз на «Хапоэль» Беер Шева — «Динамо» Батуми.

«Хапоэль» Беер Шева

«Хапоэль» Беер Шева по итогам недавно закончившегося чемпионата Израиля финишировал на четвертом месте и получил билет в квалификацию ЛЕ.

В розыгрыше Лиге Европы «верблюды» дважды играли на групповых этапах. В сезоне 2016/2017 им даже удалось пробиться в 1/16 финала турнира, где их выбил «Бешикташ», а в следующем году они финишировали последними в квартете.

В минувшем сезоне израильтяне были близки к очередному попаданию в групповой раунд, но в плей-офф дважды проиграли нидерландскому «Фейеноорд» (по 0:3).

А перед этим «Хапоэль» убрал со своей дороги албанскую «Лачи», казахский «Кайрат» и шведский «Норрчепинг».

«Динамо» Батуми

«Динамо» Батуми закончило прошлый чемпионат Грузии на втором месте, благодаря чему в третий раз в своей истории сыграет в Лиге Европы.

Все прогнозы на футбол

Две предыдущие попытки были для грузин неудачными, так как заканчивались уже после первого квалификационного раунда, где их выбивали кипрская «Омония» и польская «Ягеллония».

В текущем грузинском первенстве, в котором уже сыграно десять туров, «Динамо» лидирует, но ряд преследователей отстают всего лишь на балл.

Отметим, что на данный момент у «бело-синих» 11-матчевая беспроигрышная серия с учетом внутреннего чемпионата и товарищеских игр.

Прогноз на «Хапоэль» Беер Шева — «Динамо» Батуми

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хапоэля» — 1.57, победа «Динамо» — 6.30, ничья — 4.50.

Проход: «Хапоэль» Беэр-Шева — 1.23; «Динамо» Батуми — 3.80.

Наверняка в данном матче более мастеровитый «Хапоэль» уверенно расправится над гостями из Грузии. Рекомендуем ставить на хозяев с форой (-1). 0