ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» и «Зенит» попали в групповой этап ЛЧ напрямуюЧто ждёт российские клубы в еврокубках сезона-2020/21? Лионель МессиМесси должны отпустить. Руководство «Барселоны» растоптало преданность Лео Роберт ЛевандовскиЗагруженность и неопределенность. Новый сезон станет более насыщенным
  • 16:58
    • Луценко пропустит около месяца
  • 15:05
    • Месси может остаться в «Барселоне», если клуб покинет Бартомеу
  • 14:36
    • «Милан» договорился о продлении контракта с Ибрагимовичем
  • 07:00
    • СМИ: Месси принял решение перейти в «Манчестер Сити»
  • 11:25
    • Экс-хавбек «Спартака» стал игроком аргентинского «Расинга»
  • 10:36
    • ПСЖ и «МЮ» — фавориты на подписание Месси
  • 10:18
    • ЦСКА увеличил предложение по хавбеку «Ривер Плейт»
    Все новости спорта

    «Динамо» Батуми снова прекратит борьбу на первом этапе отбора?

    «Хапоэль» Беер Шева — «Динамо» Батуми. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 27 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Хапоэль» Беер Шева — «Динамо» Батуми
    «Хапоэль» Беер Шева
    27 августа в поединке первого квалификационного раунда Лиги Европы израильский «Хапоэль» из Беер Шевы дома сыграет с грузинским «Динамо» Батуми. Начало встречи — в 20:45 по мск. Прогноз на «Хапоэль» Беер Шева — «Динамо» Батуми.

    «Хапоэль» Беер Шева

    «Хапоэль» Беер Шева по итогам недавно закончившегося чемпионата Израиля финишировал на четвертом месте и получил билет в квалификацию ЛЕ.

    В розыгрыше Лиге Европы «верблюды» дважды играли на групповых этапах. В сезоне 2016/2017 им даже удалось пробиться в 1/16 финала турнира, где их выбил «Бешикташ», а в следующем году они финишировали последними в квартете.

    В минувшем сезоне израильтяне были близки к очередному попаданию в групповой раунд, но в плей-офф дважды проиграли нидерландскому «Фейеноорд» (по 0:3).

  • Что ждёт российские клубы в еврокубках сезона-2020/21?
  • Рассказываем все, что надо знать о Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона 2020/21
  • Вчера

    • А перед этим «Хапоэль» убрал со своей дороги албанскую «Лачи», казахский «Кайрат» и шведский «Норрчепинг».

    «Динамо» Батуми

    «Динамо» Батуми закончило прошлый чемпионат Грузии на втором месте, благодаря чему в третий раз в своей истории сыграет в Лиге Европы.

    Все прогнозы на футбол

    Две предыдущие попытки были для грузин неудачными, так как заканчивались уже после первого квалификационного раунда, где их выбивали кипрская «Омония» и польская «Ягеллония».

    В текущем грузинском первенстве, в котором уже сыграно десять туров, «Динамо» лидирует, но ряд преследователей отстают всего лишь на балл.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    Отметим, что на данный момент у «бело-синих» 11-матчевая беспроигрышная серия с учетом внутреннего чемпионата и товарищеских игр.

    Прогноз на «Хапоэль» Беер Шева — «Динамо» Батуми

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хапоэля» — 1.57, победа «Динамо» — 6.30, ничья — 4.50.

    Проход: «Хапоэль» Беэр-Шева — 1.23; «Динамо» Батуми — 3.80.

    Наверняка в данном матче более мастеровитый «Хапоэль» уверенно расправится над гостями из Грузии. Рекомендуем ставить на хозяев с форой (-1). 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ротор — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рубин — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Карабах — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Сараево
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Селтик — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Селтик — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.46
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Филадельфия — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Нэшвилл
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 18-24 августа
    • 20:02 24/08/2020     Кингсли Коман
  • Гол блудного сына. Воспитанник «ПСЖ» похоронил Париж в финале Лиги чемпионов
    • 02:37 24/08/2020     «Зенит» — ЦСКА
  • Единоличный лидер. ЦСКА оброс мускулами, но «Зенит» все еще сильнее
    • 02:41 20/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Хапоэль» Беер Шева — «Динамо» Батуми. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 27 августа 2020 года. Прогноз на «Хапоэль» Беер Шева — «Динамо» Батуми. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры