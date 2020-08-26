ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Без Флика «Бавария» не выиграла бы Лигу чемпионов«Бавария» выдала манифест о начале своей гегемонии Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 18-24 августа «Айлендерс»НХЛ.«Айлендерс» повел в серии с «Филадельфией», «Даллас» добыл вторую победу над «Колорадо»
  • 15:46
    • Сборная России объявила состав на матчи Лиги наций
  • 12:01
    • Восемь игроков «Баварии» попали в символическую сборную Лиги чемпионов по версии Goal
  • 11:49
    • Разработчики представили обложку PES 2021
  • 11:26
    • Чилуэлл близок к переходу в «Челси»
  • 10:05
    • ФИФА ввела временные правила для отъезда игроков в сборные
  • 08:57
    • УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов
  • 08:43
    • «Майами» выиграл серию у «Индианы», «Оклахома» сравняла счет с «Хьюстоном»
    Все новости спорта

    Лидер Запада легко обыграет ее аутсайдера?

    «Канзас Сити» — «Хьюстон Динамо». Прогноз (к. 2.39) и ставки на матч МЛС 26 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Канзас Сити» — «Хьюстон Динамо»
    Джонни Расселл
    26 августа в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Канзас Сити» на своем поле сыграет с «Хьюстон Динамо». Игра начнется в 03:30 по мск. Прогноз на «Канзас Сити» — «Хьюстон Динамо».

    «Канзас Сити»

    С 15 набранными баллами «Канзас Сити» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, опережая ближайшего соперника на четыре пункта.

    22 августа «спортинги» провели выездной поединок с «Миннесотой», выиграв этот поединок со счетом 2:1, продлив победную серию в чемпионате до трех игр.

    В летнем турнире MLS is Back коллектив легко преодолели групповой этап, выиграв две встречи при одном поражении. В 1/8 финала турнира «Канзас Сити» прошел «Ванкувер» (1:0), но на следующем этапе был выбит «Филадельфией» (1:3).

    «Хьюстон Динамо»

    «Хьюстон Динамо» замыкает турнирную таблицу этой же конференции, сведя четыре игры вничью и два раза потерпев фиаско.

  • «Бавария» выдала манифест о начале своей гегемонии
  • За счет чего мюнхенцы выиграли Лигу чемпионов?
  • Сегодня

    • Несколько дней тому назад «оранжевые» поделили очки с «Далласом», сыграв вничью со счетом 0:0. Отметим, что у них на данный момент 7-матчевая безвыигрышная серия.

    В летнем турнире хьюстонцы не смогли даже преодолеть групповой этап, дважды сыграв в ничью при одном поражении, разница забитых мячей — 5:6.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru

    В этом каландарном году эти команды уже провели одну встречу, которую без проблем выиграл «Канзас Сити» со счетом 4:0.

    Прогноз на «Канзас Сити» — «Хьюстон Динамо»

    В предстоящем матче букмекеры> отдают предпочтение хозяевам: победа «Канзас Сити» — 1.55, победа «Хьюстон Динамо» — 5.90, ничья — 4.30.

    Прогнозируем, что лидер Западной конференции на своей арене разберется с ее аутсайдеров, выиграв минимум в два мяча. Ставим на хозяев с форой (-1,5). 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Тамбов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч ПАОК — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тирана — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Тирана — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.27
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ди Си Юнайтед — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллс
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Чикаго Файр — Цинциннати
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вегас — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 04:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Краснодар-2
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ротор — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
  • 1,2 млрд евро за финал ЛЧ. ПСЖ обыграл «Лейпциг»
    • 17:10 19/08/2020     Кингсли Коман
  • Гол блудного сына. Воспитанник «ПСЖ» похоронил Париж в финале Лиги чемпионов
    • Вчера в 02:37     «Зенит» — ЦСКА
  • Единоличный лидер. ЦСКА оброс мускулами, но «Зенит» все еще сильнее
    • 02:41 20/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Канзас Сити» — «Хьюстон Динамо». Прогноз (к. 2.39) и ставки на матч МЛС 26 августа 2020 года. Прогноз на «Канзас Сити» — «Хьюстон Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.39
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры