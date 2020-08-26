«Канзас Сити» — «Хьюстон Динамо». Прогноз (к. 2.39) и ставки на матч МЛС 26 августа 2020 года

26 августа в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Канзас Сити» на своем поле сыграет с «Хьюстон Динамо». Игра начнется в 03:30 по мск. Прогноз на «Канзас Сити» — «Хьюстон Динамо».

«Канзас Сити»

С 15 набранными баллами «Канзас Сити» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, опережая ближайшего соперника на четыре пункта.

22 августа «спортинги» провели выездной поединок с «Миннесотой», выиграв этот поединок со счетом 2:1, продлив победную серию в чемпионате до трех игр.

В летнем турнире MLS is Back коллектив легко преодолели групповой этап, выиграв две встречи при одном поражении. В 1/8 финала турнира «Канзас Сити» прошел «Ванкувер» (1:0), но на следующем этапе был выбит «Филадельфией» (1:3).

«Хьюстон Динамо»

«Хьюстон Динамо» замыкает турнирную таблицу этой же конференции, сведя четыре игры вничью и два раза потерпев фиаско.

Несколько дней тому назад «оранжевые» поделили очки с «Далласом», сыграв вничью со счетом 0:0. Отметим, что у них на данный момент 7-матчевая безвыигрышная серия.

В летнем турнире хьюстонцы не смогли даже преодолеть групповой этап, дважды сыграв в ничью при одном поражении, разница забитых мячей — 5:6.

В этом каландарном году эти команды уже провели одну встречу, которую без проблем выиграл «Канзас Сити» со счетом 4:0.

Прогноз на «Канзас Сити» — «Хьюстон Динамо»

В предстоящем матче букмекеры> отдают предпочтение хозяевам: победа «Канзас Сити» — 1.55, победа «Хьюстон Динамо» — 5.90, ничья — 4.30.

Прогнозируем, что лидер Западной конференции на своей арене разберется с ее аутсайдеров, выиграв минимум в два мяча. Ставим на хозяев с форой (-1,5). 0