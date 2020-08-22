ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серж Гнабри принимает поздравленияПравоногий Роббен показал ценность настойчивости. Гнабри жестоко избил «Лион» «Зенит» — ЦСКАЕдиноличный лидер. ЦСКА оброс мускулами, но «Зенит» все еще сильнее «Уфа» — «Спартак»Подвела реализация. «Спартак» потерял очки в Уфе
  • 22:24
    • СМИ: Месси сообщил Куману, что склоняется к уходу из «Барсы»
  • 21:52
    • Источник: «Рома» вновь заинтересована в Кокорине
  • 20:19
    • «Бавария» заняла первую строчку в рейтинге клубов УЕФА
  • 19:26
    • В «Торино» два новых случая коронавируса
  • 13:47
    • «Ливерпуль» в первом туре АПЛ сыграет с «Лидсом»
  • 16:34
    • Карасев рассудит «Спартак» и «Локомотив»
  • 16:05
    • На финал Лиги чемпионов назначена итальянская бригада арбитров
    Все новости спорта

    Удержится ли «Торонто» на втором месте?

    «Торонто» — «Ванкувер». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч МЛС 22 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Ванкувер»
    «Торонто» занимает второе место
    22 августа в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Торонто» принимает на своем поле «Ванкувер». Игра начнется в 03:00 по мск. Прогноз на «Торонто» — «Ванкувер».

    «Торонто»

    «Торонто» после шести сыгранных матчей регулярки идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 12 очков.

    До приостановки первенства коллектив успел провести только два официальных поединка, в которых набрали четыре зачетных пункта.

    В летний период в турнире под названием MLS is Back коллектив провел четыре встречи.

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Начали турнир канадцы с ничьей против «Ди Си Юнайтед» (2:2), затем победили «Монреаль Импэкт» (4:3), после чего разошлись миром с «Нью Инглэнд» (0:0).

    Таким образом, выиграв свою группу, в плей-офф она проиграла «Нью-Йорк Сити» (1:3).

    «Ванкувер»

    «Ванкувер» в Западной конференции расположился на восьмой строке в турнирной таблице, набрав всего лишь шесть очков в шести проведенных встречах.

    До приостановки чемпионата команда провела только два поединка. Сперва она уступила «Спортингу Канзас Сити» (1:3) и победила «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:0).

    В летнем турнире коллектив с тремя набранными пунктами сумел выйти из группы: эти баллы были добыты против «Чикаго Файр» (2:1).

    После этого в плей-офф было зафиксировано поражение по пенальти от «Спортинга» (0:0), а уже в матче регулярного чемпионата грядущий соперник победил на своем поле 1:0.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,27, тогда как успех гостей оценивается в 10,00, ничья — в 5,80.

    Рекомендуем ставить на то, что «Торонто» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.48
  • Прогноз на матч Хэбей Чайна Форчун — Ухань Чжоэр
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Олимпик — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Шахтер — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бордо — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Севилья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.22
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Монреаль — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Миннесота Юнайтед — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 04:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уайт — Поветкин
  • Бокс
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
  • 1,2 млрд евро за финал ЛЧ. ПСЖ обыграл «Лейпциг»
    • 17:10 19/08/2020     Месси может покинуть «Барселону»
  • «Барселона» переживает «идеальный шторм»
    • 06:55 18/08/2020     Рахим Стерлинг
  • Тактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу
    • 11:26 16/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Торонто» — «Ванкувер». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч МЛС 22 августа 2020 года . Прогноз на «Торонто» — «Ванкувер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры