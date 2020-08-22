«Торонто» — «Ванкувер». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч МЛС 22 августа 2020 года

22 августа в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Торонто» принимает на своем поле «Ванкувер». Игра начнется в 03:00 по мск. Прогноз на «Торонто» — «Ванкувер».

«Торонто»

«Торонто» после шести сыгранных матчей регулярки идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 12 очков.

До приостановки первенства коллектив успел провести только два официальных поединка, в которых набрали четыре зачетных пункта.

В летний период в турнире под названием MLS is Back коллектив провел четыре встречи.

Начали турнир канадцы с ничьей против «Ди Си Юнайтед» (2:2), затем победили «Монреаль Импэкт» (4:3), после чего разошлись миром с «Нью Инглэнд» (0:0).

Таким образом, выиграв свою группу, в плей-офф она проиграла «Нью-Йорк Сити» (1:3).

«Ванкувер»

«Ванкувер» в Западной конференции расположился на восьмой строке в турнирной таблице, набрав всего лишь шесть очков в шести проведенных встречах.

До приостановки чемпионата команда провела только два поединка. Сперва она уступила «Спортингу Канзас Сити» (1:3) и победила «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:0).

В летнем турнире коллектив с тремя набранными пунктами сумел выйти из группы: эти баллы были добыты против «Чикаго Файр» (2:1).

После этого в плей-офф было зафиксировано поражение по пенальти от «Спортинга» (0:0), а уже в матче регулярного чемпионата грядущий соперник победил на своем поле 1:0.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,27, тогда как успех гостей оценивается в 10,00, ничья — в 5,80.

Рекомендуем ставить на то, что «Торонто» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0