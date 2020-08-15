«Шаньдун Лунэн» — «Шэньчжэнь». Прогноз (к. 2.90) и ставки на голы в чемпионате Китая по футболу 15 августа 2020 года

В пятом туре китайской Суперлиги «Шаньдун Лунэн» сыграет с «Шэньчжэнем». Матч пройдет 15 августа. Начало встречи — в 13:00 мск. Прогноз на «Шаньдун Лунэн» — «Шэньчжэнь».

«Шаньдун Лунэн»

В прошлой кампании Суперлиги «Шаньдун Лунэн» занял пятую позицию. От зоны Лиги чемпионов команда отстала на 15 очков.

В 2020 году команда также провела четыре официальных поединка. Победа в первом туре над «Далянь Ифан» (3:2) до сих пор остается единственной.

Затем коллектив разошелся миром на выезде с «Цзянсу Сунин» (0:0) и проиграл «Шанхай Шеньхуа» (0:1). После победы над «Гуанчжоу Эвергранд» (1:0) он идет на третьем месте.

«Шэньчжэнь»

По итогам прошлого сезона «Шэньчжэнь» занял предпоследнее, 15-е место. Команда на четыре очка отстала от 14-й позиции.

Клуб также провел четыре официальных поединка в 2020 году. В первом туре он победил в домашних стенах «Гуанчжоу Фули» (3:0).

После этого коллектив потерпел три кряду поражения — от «Шанхай Шэньхуа» (2:3), «Гуанчжоу Эвергранд» (1:3) и «Хенань Цзянье» (1:2). Из-за этого он идет лишь на шестой строчке группы A.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Шаньдун Лунэн» выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0