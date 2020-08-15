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    Поднимется ли с третьего места «Шаньдун Лунэн»?

    «Шаньдун Лунэн» — «Шэньчжэнь». Прогноз (к. 2.90) и ставки на голы в чемпионате Китая по футболу 15 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шаньдун Лунэн» — «Шэньчжэнь»
    «Шаньдун Лунэн» идет на третьем месте
    В пятом туре китайской Суперлиги «Шаньдун Лунэн» сыграет с «Шэньчжэнем». Матч пройдет 15 августа. Начало встречи — в 13:00 мск. Прогноз на «Шаньдун Лунэн» — «Шэньчжэнь».

    «Шаньдун Лунэн»

    В прошлой кампании Суперлиги «Шаньдун Лунэн» занял пятую позицию. От зоны Лиги чемпионов команда отстала на 15 очков.

    В 2020 году команда также провела четыре официальных поединка. Победа в первом туре над «Далянь Ифан» (3:2) до сих пор остается единственной.

    Затем коллектив разошелся миром на выезде с «Цзянсу Сунин» (0:0) и проиграл «Шанхай Шеньхуа» (0:1). После победы над «Гуанчжоу Эвергранд» (1:0) он идет на третьем месте.

    «Шэньчжэнь»

    По итогам прошлого сезона «Шэньчжэнь» занял предпоследнее, 15-е место. Команда на четыре очка отстала от 14-й позиции.

    Клуб также провел четыре официальных поединка в 2020 году. В первом туре он победил в домашних стенах «Гуанчжоу Фули» (3:0).

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    После этого коллектив потерпел три кряду поражения — от «Шанхай Шэньхуа» (2:3), «Гуанчжоу Эвергранд» (1:3) и «Хенань Цзянье» (1:2). Из-за этого он идет лишь на шестой строчке группы A.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, ничья — в 4,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Шаньдун Лунэн» выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0

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    «Шаньдун Лунэн» — «Шэньчжэнь». Прогноз (к. 2.90) и ставки на голы в чемпионате Китая по футболу 15 августа 2020 года. Прогноз на «Шаньдун Лунэн» — «Шэньчжэнь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
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