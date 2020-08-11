«Вулверхэмптон» — «Севилья». Прогноз (к. 1.83) и ставки на тоталы в матче Лиги Европы 11 августа 2020 года

В четвертьфинале Лиги Европы «Вулверхэмптон» сыграет с «Севильей». Матч пройдет на «МСВ-Арене» в Дуйсбурге 11 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Севилья».

«Вулверхэмптон»

На групповом этапе Лиги Европы английская команда в Квартете K играла с «Брагой», «Слованом» и «Бешикташем». Заработав 13 баллов, она вышла в плей-офф со второго места.

В 1/16 финала «Вулверхэмптон» встретился с «Эспаньолом». На своем поле «бродяги» разгромили испанцев — 4:0. А в Каталонии они проиграли с минимальной разницей — 2:3.

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В раунде 1/8 коллектив Нуну Эшпириту Санту сразился с «Олимпиакосом». В городе Пирей соперники разошлись миром (1:1), а на «Молинью» «волки» победили (1:0).

В 38 турах чемпионата Англии «Вулверхэмптон» набрал 59 очков и закончил сезон на седьмом месте, лишив себя еврокубков.

«Севилья»

Испанский клуб из одноименного города оказался в Группе А с командой АПОЭЛ, «Карабахом» и «Дюделанжем». В этом квартете севильцы заработали 15 баллов и финишировали на вершине таблицы.

В 1/16 финала «Севилья» сыграла с «ЧФР Клуж». Встреча в Румынии закончилась для красно-белых ничьей (1:1), а в Испании соперники и вовсе обошлись без голов (0:0).

На стадии 1/8 финала подопечные Юлена Лопетеги провели один матч с «Ромой», в котором победили на «МСВ-Арене» со счетом 2:0.

В чемпионате страны «Севилья» после паузы не проиграла ни единого матча. А в турнирной таблице она оказалась четвертой с 70 очками в копилке.

Прогноз и ставка

На победу «Вулверхэмптона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.66, на ничью — 3.28, а на победу «Севильи» — 2.23.

В больших поединках «Вулверхэмптон» любит сушить игру, но «Севилья» умеет вытаскивать матчи с такими соперниками. Свои моменты найдут оба клуба, потому забитые мячи зрители обязательно увидят. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 с коэффициентом 1.83. 0