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    «Дрита» одолеет «всухую» абсолютного дебютанта еврокубков?

    «Дрита» — «Интер Эскальдес». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч предварительного раунда Лиги чемпионов 8 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Дрита» — «Интер Эскальдес»
    Футболисты «Дриты»
    8 августа в швейцарском Ньоне косовская «Дрита» сыграет с «Интер Эскальдес» из Андорры в полуфинальном матче предварительного этапа Лиги чемпионов. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Дрита» — «Интер Эскальдес».

    «Дрита»

    «Дрита» во второй раз в истории взяла золотые медали в Косово. В недавно завершившемся чемпионате страны она только по дополнительным показателям опередила соседей из ФК «Гнилане».

    Это будет только второе появлений «интеллигенции» на евроарене. В сезоне 2018/19 они выиграли предвариловку Лиги чемпионов.

    В полуфинале косовары переиграли «Санта Колому» (2:0) из Андорры, а в финале мини-турнира одолели гибралтарский «Линкольн Ред Импс» (4:1). Обе победы были добыты по итогам овертайма.

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    • В первом квалифай раунде ЛЧ «Дрита» дважды была биты шведским «Мальме» (0:3 и 0:2), а перебравшись в ЛЕ она уступила дорогу люксембуржскому «Дюделанжу» (1:1 и 1:2).

    «Интер Эскальдес»

    Несмотря на смазанный сезон из-за пандемии коронавируса, «Интер Эскальдес» на внутренней арене выступил отлично. Клуб добыл дебютные золотые медали первенства и выиграл первый в истории национальный Кубок.

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    В чемпионате коллектив финишировал в одном балле от титулованной (по меркам Андорры) «Санта-Коломы», а в финале кубкового розыгрыша обыграл же ее со счетом 2:0.

    Для «Интер Эскальдес» это будет дебютное выступление на евроарене.

    Прогноз и ставки на «Дрита» — «Интер Эскальдес»

    Прогнозируем, что более опытные в еврокубках косовары «всухую» обыграют новичка евротурниров. Наши прогноз и ставка: «Дрита» победит и не пропустит. 0

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    «Дрита» — «Интер Эскальдес». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч предварительного раунда Лиги чемпионов 8 августа 2020 года. Прогноз на «Дрита» — «Интер Эскальдес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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