«Дрита» — «Интер Эскальдес». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч предварительного раунда Лиги чемпионов 8 августа 2020 года

«Дрита»
«Дрита» во второй раз в истории взяла золотые медали в Косово. В недавно завершившемся чемпионате страны она только по дополнительным показателям опередила соседей из ФК «Гнилане».
Это будет только второе появлений «интеллигенции» на евроарене. В сезоне 2018/19 они выиграли предвариловку Лиги чемпионов.
В полуфинале косовары переиграли «Санта Колому» (2:0) из Андорры, а в финале мини-турнира одолели гибралтарский «Линкольн Ред Импс» (4:1). Обе победы были добыты по итогам овертайма.
В первом квалифай раунде ЛЧ «Дрита» дважды была биты шведским «Мальме» (0:3 и 0:2), а перебравшись в ЛЕ она уступила дорогу люксембуржскому «Дюделанжу» (1:1 и 1:2).
«Интер Эскальдес»
Несмотря на смазанный сезон из-за пандемии коронавируса, «Интер Эскальдес» на внутренней арене выступил отлично. Клуб добыл дебютные золотые медали первенства и выиграл первый в истории национальный Кубок.
В чемпионате коллектив финишировал в одном балле от титулованной (по меркам Андорры) «Санта-Коломы», а в финале кубкового розыгрыша обыграл же ее со счетом 2:0.
Для «Интер Эскальдес» это будет дебютное выступление на евроарене.
Прогноз и ставки на «Дрита» — «Интер Эскальдес»
Прогнозируем, что более опытные в еврокубках косовары «всухую» обыграют новичка евротурниров. Наши прогноз и ставка: «Дрита» победит и не пропустит. 0