БАТЭ — Минск. Прогноз и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 26 июля 2020 года

В воскресенье, 26 июля, БАТЭ на своем поле примет «Минск» в рамках 19-го тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет в Борисове, начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на БАТЭ — Минск.

БАТЭ

БАТЭ занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 34 очка.

«Желто-синие» одержали десять побед, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

В июле подопечные Кирилла Альшевского уступили «Энергетику-БГУ» (0:1), разошлись миром со «Славией» (1:1), а также разгромили «Рух» (3:0).

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В первом круге БАТЭ в гостях одержал крупную победу над «Минском» (3:0).

«Минск»

«Минск» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии с 18 баллами.

На счету «горожан» пять побед, три ничьи и восемь поражений в 16 сыгранных турах.

В этом месяце команда Андрея Разина поделила очки с «Белшиной» (2:2), проиграла минскому «Динамо» (0:1) и одолела «Энергетик-БГУ» (2:1).

«Минск» не набирал очки в гостевых встречах с 8 мая, когда сыграл вничью с «Городеей» (1:1).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа БАТЭ — 1.34, победа «Минска» — 8.70, ничья — 4.70.

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Сразу хочется сказать, что «желто-синие» пока не радуют стабильностью в этом сезоне. Да, они имеют равное количество очков с лидирующим солигорским «Шахтером», но уже имели бы комфортное преимущество, если бы регулярно не теряли баллы.

В предыдущем туре «батоны» разгромили «Рух», что, возможно, даст им столь необходимый толчок. Победную серию нужно продолжать, тем более что «Минск» тоже не блещет, особенно в гостевых встречах.

Нам кажется, что хозяева должны побеждать уверенно, поэтому наш прогноз — «победа БАТЭ с форой -1,5» за 2.00.

Еще один интересный вариант — «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.88. 0