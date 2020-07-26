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    Выиграет ли БАТЭ у «Минска»?

    БАТЭ — Минск. Прогноз и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 26 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — Минск
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    В воскресенье, 26 июля, БАТЭ на своем поле примет «Минск» в рамках 19-го тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет в Борисове, начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на БАТЭ — Минск.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 26 Июля 2020 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 18:00 Минск Минск
  • Минск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.10
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  • 8.50
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    БАТЭ

    БАТЭ занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 34 очка.

    «Желто-синие» одержали десять побед, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В июле подопечные Кирилла Альшевского уступили «Энергетику-БГУ» (0:1), разошлись миром со «Славией» (1:1), а также разгромили «Рух» (3:0).

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    В первом круге БАТЭ в гостях одержал крупную победу над «Минском» (3:0).

    «Минск»

    «Минск» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии с 18 баллами.

    На счету «горожан» пять побед, три ничьи и восемь поражений в 16 сыгранных турах.

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    В этом месяце команда Андрея Разина поделила очки с «Белшиной» (2:2), проиграла минскому «Динамо» (0:1) и одолела «Энергетик-БГУ» (2:1).

    «Минск» не набирал очки в гостевых встречах с 8 мая, когда сыграл вничью с «Городеей» (1:1).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа БАТЭ — 1.34, победа «Минска» — 8.70, ничья — 4.70.

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    Сразу хочется сказать, что «желто-синие» пока не радуют стабильностью в этом сезоне. Да, они имеют равное количество очков с лидирующим солигорским «Шахтером», но уже имели бы комфортное преимущество, если бы регулярно не теряли баллы.

    В предыдущем туре «батоны» разгромили «Рух», что, возможно, даст им столь необходимый толчок. Победную серию нужно продолжать, тем более что «Минск» тоже не блещет, особенно в гостевых встречах.

    Нам кажется, что хозяева должны побеждать уверенно, поэтому наш прогноз — «победа БАТЭ с форой -1,5» за 2.00.

    Еще один интересный вариант — «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.88. 0

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    БАТЭ — Минск. Прогноз и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 26 июля 2020 года. Прогноз на БАТЭ — Минск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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