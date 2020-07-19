«Тоттенхэм» — «Лестер». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 19 июля 2020 года

В 37 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 19 июля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Лестер».

«Тоттенхэм»

За два тура до конца чемпионата лондонский клуб набрал 55 очков. В таблице он находится на седьмом месте и отстает от еврокубковых позиций на 1 пункт.

В первой летней игре АПЛ «Тоттенхэм» по разу обменялся голами с «МЮ» (1:1), а через четыре дня «шпоры» одержали верх над «Вест Хэмом» (2:0).

Первое и пока единственное поражение после рестарта команда Жозе Моуринью потерпела в выездной встрече с «Шеффилд Юнайтед» (1:3).

Все прогнозы на АПЛ

В 33-м туре Премьер-лиги лондонцы обыграли «Эвертон» (1:0), а тремя днями позже они разошлись миром с «Борнмутом» (0:0). В двух последних матчах «Тоттенхэм» одержал верх над «Арсеналом» (2:1) и «Ньюкаслом» (3:1).

«Лестер»

Коллектив из одноименного города имеет в своем распоряжении 62 очка. В таблице АПЛ он занимает четвертую строчку и опережает «МЮ» лишь по дополнительным показателям.

Рестарт сезона в Англии «Лестер» начал с двух ничейных поединков против «Уотфорда» (1:1) и «Брайтона» (0:0).

Затем в Кубке страны подопечные Брендана Роджерса уступили «Челси» (0:1). Серия без побед продлилась и в матче с «Эвертоном» в АПЛ (1:2), после чего «лисы» наконец-то завоевали 3 балла, прихлопнув «Кристал Пэлас» (3:0).

В 34-м туре «Лестер» скатал ничейку с «Арсеналом» (1:1), а в следующем матче он крупно влетел «Борнмуту» (1:4). В последней игре синие взяли верх над «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Тоттенхэма» в грядущем поединке букмекеры дают коэффициент 2.37, на ничью — 3.45, а на победу «Лестера» — 3.05.

В родных стенах коллектив Жозе может огорчить «Лестер», который штормит в разные стороны после возобновления сезона. Наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.70. 0