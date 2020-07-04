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    У чемпиона не будет проблем с новичком лиги?

    «Файзканд» — «Истиклол». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 4 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Файзканд» — «Истиклол»
    Игрок «Истиклола»
    В субботу, 4 июля, «Файзканд» на своем поле примет «Истиклол» в рамках восьмого тура чемпионата Таджикистана. Встреча, которая пройдет в Хулбуке, начнется в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Файзканд» — «Истиклол».

    «Файзканд»

    «Файзканд» в прошлом сезоне выступал во втором по силе дивизионе, где занял второе место и добился повышения в классе.

    Команде из Хулбука удалось хорошо стартовать в высшей лиге, набрав восемь очков до ухода на первенств. Коллектив обыграл дома «Регар-ТадАЗ» (3:2) и «Истаравшан» (2:1). Расписал мировые с «Локомотивом Памиром» (2:2) и «Душанбе-83» (0:0) в гостях.

    А вот после паузы «зелено-белые» не знали радости победы. Сперва они на выезде поделили очки с «ЦСКА Памир» (1:1), потом дома уступили 0:3 «Худжанду», а накануне сыграли 1:1 «Хатлоном» (1:1) вне родных стен.

    В турнирной таблице чемпионата Таджикистана «Файзканд» после семи туров идет пятым, отставая от третьей позиции всего лишь на три пункта.

    «Истиклол»

    «Истиклол» — действующий чемпион Таджикистана, который по итогам минувшего сезона уверенно занял первое место в первенстве, оторвавшись от ближайшего преследователя на 15 баллов.

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    В текущем первенстве «львы» потеряли очки только в одной проведенной игре из семи. В третьем туре они на своей территории не смогли одолеть «Хатлон», сыграв вничью 2:2.

    Остальные шесть встреч столичный коллектив победил с общим счетом 32:3, четыре из которых были одержаны с очень внушительным результатом.

    С 19 набранными пунктами «Истиклол» уверенно лидирует в таджикском первенстве, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    Прогноз на «Файзканд» — «Истиклол»

    Прогнозируем, что действующий чемпион одолеет новичка элитного дивизиона даже на его поле, выиграв с разницей в несколько мячей. Наш прогноз и ставка: П2 с форой (-2). 0

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    «Файзканд» — «Истиклол». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 4 июля 2020 года. Прогноз на «Файзканд» — «Истиклол». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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