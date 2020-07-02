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    Сможет ли «Тоттенхэм» продлить серию неудач своего соперника?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 2 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»
    Жозе Моуринью
    В 32-м туре чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» будет принимать «Тоттенхэм». Матч пройдет на «Брэмолл Лейн» 2 июля. Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Июля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.15
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 1.97
  • Ставка!
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    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» после возобновления сезона находится в плохой форме. В четырех матчах команда три раза проиграла при одной ничьей.

    В рамках АПЛ «Шеффилд Юнайтед» разошелся миром с «Астон Виллой» (0:0), затем проиграл «Ньюкаслу» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:3). Как видим, «Шеффилду» не удалось забить ни одного мяча.

    Затем в четвертьфинале Кубка Англии «Шеффилд Юнайтед» встретился с «Арсеналом» и проиграл со счетом 1:2.

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  • «Шпоры» и манкунианцы сыграли вничью в своем первом матче после возобновления АПЛ
  • 20/06/2020

    • В турнирной таблице АПЛ последние результаты опустили «ШЮ» на девятое место. У команды 44 набранных очка, но от зоны Лиги Европы ее отделяет лишь 1 пункт. «Шеффилд Юнайтед» забил 30 голов (меньше в АПЛ лишь у пяти команд), а пропустил 31 (меньше пропустили только две команды).

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» в Кубке Англии уже не играет и после возобновления сезона провел пока лишь два матча.

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    «Шпоры» сперва на своем поле сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед», после чего также дома обыграли «Вест Хэм» — 2:0.

    В таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает седьмое место. У команды Жозе Моуринью в активе 45 очков, но шансы в борьбе за ЛЧ у «шпор» не слишком хороши — команда на 4 очка отстает от «МЮ», на 7 — от «Вулверхэмптона», который сыграл на матч больше, и на 9 — от «Челси».

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    В текущем чемпионате «Тоттенхэм» забил 50 голов (пятый лучший результат в лиге), а пропустил 41 раз.

    Прогноз и ставки

    На победу «Шеффилд Юнайтед» в этой игре букмекеры дают коэффициент 4,20, на ничью — 3.48, а на победу «Тоттенхэма» — 2,03.

    В рамках первого круга команды сыграли вничью — 1:1.

    Наши прогноз и ставка на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм» — «шпоры» не проиграют и тотал больше 1,5 гола с коэффициентом 1,70. 0

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 2 июля 2020 года. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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