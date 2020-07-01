ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ПартиТрансферный дайджест. 23-29 июня Футболисты «Реала»Подвижный футбол и возрождение Гути. «Реал» показал, чего не хватает «Барселоне» Федор СмоловПримера. «Сельта» отобрала очки у «Барселоны», «Реал» победил «Эспаньол»
  • 11:15
    • «Динамо» сыграет против «Сочи» основой
  • 14:03
    • «Салават Юлаев» подписал форварда «Филадельфии»
  • 13:42
    • Сироткин останется резервным пилотом «Рено»
  • 13:35
    • Защитник «Реала» прибыл в расположение «Интера»
  • 13:21
    • Защитник «Ливерпуля» пропустит остаток сезона
  • 12:38
    • Опубликован календарь доигровки сезона НБА
  • 12:04
    • Гус Тил может пропустить матч против ЦСКА
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Милан» выигрывать в Серии А?

    СПАЛ — «Милан». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Серии А 1 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на СПАЛ Прогнозы на Милан Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на СПАЛ — «Милан»
    Хакан Чалханоглу
    В 29 туре чемпионата Италии СПАЛ будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Паоло Мацца» 1 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на СПАЛ — «Милан».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 01 Июля 2020 года
    СПАЛ
  • Феррара
    •  СПАЛ 22:45 Милан Милан
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.70
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
    •

    СПАЛ

    За 28 матчей чемпионата клуб из города Феррара заработал всего 18 очков. Поэтому в турнирной таблице итальянского первенства он безнадежно застрял на последнем месте.

    Последний раз СПАЛ встречался с «Миланом» 15 января. Тогда в Кубке Италии бело-голубые потерпели поражение со счетом 0:3. Но позже в Серии А они неожиданно переиграли «Аталанту» в гостях (2:1).

    Календарь и таблица Серии А

    В следующих пяти матчах итальянского первенства эта команда осталась без набранных очков. С 21-го по 25-й туры она проиграла «Болонье» (1:3), «Лацио» (1:5), «Сассуоло» (1:2), «Лечче» (1:2) и «Юве» (1:2).

    В последней встрече перед паузой СПАЛ одержал верх над «Пармой» (1:0). После рестарта сезона подопечные Луиджи Ди Бьяджо еще не набирали очков. Сперва бело-голубые влетели «Кальяри» (0:1), а затем оказались слабее «Наполи» (1:3).

    «Милан»

    Команда из одноименного города взобралась на седьмую строчку в чемпионате. Заработав 42 балла в 28 матчах, она сократила разрыв от еврокубковой зоны на 3 очка.

  • Трансферный дайджест. 23-29 июня
  • Перебрется ли в Англию опорник «Атлетико», покинет ли «Наполи» нападающий, перейдет ли игрок «Порту» в клуб АПЛ и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • В последних пяти поединках Серии А до приостановки сезона «Милан» победил всего раз. Не очень убедительный отрезок в исполнении «россонери» начался с ничьей с «Вероной» (1:1), а продолжился поражением от «Интера» (2:4).

    В Кубке Италии подопечные Стефано Пиоли обменялись голами с «Юве» на «Сан-Сиро» (1:1). В других поединках чемпионата перед паузой красно-черные переиграли «Торино» (1:0), расписали мировую с «Фиорентиной» (1:1) и уступили «Дженоа» (1:2).

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    После возобновления сезона «Милан» попрощался с Кубком Италии, вылетев от «Юве» из-за выездного гола в первом матче, однако в Серии А команда Пиоли выиграла «Лечче» (4:1) и одержала верх над «Ромой» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу СПАЛа в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.80, на ничью — 4.00, а на победу «Милана» — 1.63.

    У коллектива Пиоли появился реальный шанс втиснуться в зону Лиги Европы. Но для этого ей нужно брать очки в играх с явными аутсайдерами и надеяться на осечки «Наполи». Наши прогноз и ставка — победа «Милана» за 1.63. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торино — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Леганес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.94
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Уфа — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Оренбург — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Тамбов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Томас Парти
  • Трансферный дайджест. 23-29 июня
    • Вчера в 20:16     «Спартак» — «Уфа»
  • Закономерные 0:0. ВАР беспощаден к «Спартаку»
    • 23:08 27/06/2020     Алиссон
  • Рекорды «Ливерпуля». Обновленные и потенциальные достижения команды Клоппа
    • 21:02 26/06/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    СПАЛ — «Милан». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Серии А 1 июля 2020 года. Прогноз на СПАЛ — «Милан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие