СПАЛ — «Милан». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Серии А 1 июля 2020 года

В 29 туре чемпионата Италии СПАЛ будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Паоло Мацца» 1 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на СПАЛ — «Милан».

СПАЛ

За 28 матчей чемпионата клуб из города Феррара заработал всего 18 очков. Поэтому в турнирной таблице итальянского первенства он безнадежно застрял на последнем месте.

Последний раз СПАЛ встречался с «Миланом» 15 января. Тогда в Кубке Италии бело-голубые потерпели поражение со счетом 0:3. Но позже в Серии А они неожиданно переиграли «Аталанту» в гостях (2:1).

Календарь и таблица Серии А

В следующих пяти матчах итальянского первенства эта команда осталась без набранных очков. С 21-го по 25-й туры она проиграла «Болонье» (1:3), «Лацио» (1:5), «Сассуоло» (1:2), «Лечче» (1:2) и «Юве» (1:2).

В последней встрече перед паузой СПАЛ одержал верх над «Пармой» (1:0). После рестарта сезона подопечные Луиджи Ди Бьяджо еще не набирали очков. Сперва бело-голубые влетели «Кальяри» (0:1), а затем оказались слабее «Наполи» (1:3).

«Милан»

Команда из одноименного города взобралась на седьмую строчку в чемпионате. Заработав 42 балла в 28 матчах, она сократила разрыв от еврокубковой зоны на 3 очка.

В последних пяти поединках Серии А до приостановки сезона «Милан» победил всего раз. Не очень убедительный отрезок в исполнении «россонери» начался с ничьей с «Вероной» (1:1), а продолжился поражением от «Интера» (2:4).

В Кубке Италии подопечные Стефано Пиоли обменялись голами с «Юве» на «Сан-Сиро» (1:1). В других поединках чемпионата перед паузой красно-черные переиграли «Торино» (1:0), расписали мировую с «Фиорентиной» (1:1) и уступили «Дженоа» (1:2).

После возобновления сезона «Милан» попрощался с Кубком Италии, вылетев от «Юве» из-за выездного гола в первом матче, однако в Серии А команда Пиоли выиграла «Лечче» (4:1) и одержала верх над «Ромой» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу СПАЛа в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.80, на ничью — 4.00, а на победу «Милана» — 1.63.

У коллектива Пиоли появился реальный шанс втиснуться в зону Лиги Европы. Но для этого ей нужно брать очки в играх с явными аутсайдерами и надеяться на осечки «Наполи». Наши прогноз и ставка — победа «Милана» за 1.63. 0