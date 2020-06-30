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    Удержится ли «Севилья» в зоне Лиги чемпионов?

    «Леганес» — «Севилья». Прогноз (к. 4.80) и ставки на матч Ла Лиги 30 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Севилья»
    «Севилья» не выиграла четыре прошлых матча
    В 33 туре чемпионата Испании «Леганес» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» 30 июня. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Леганес» — «Севилья».
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    Футбол. Испания. Примера 30 Июня 2020 года
    Леганес
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    •  Леганес 22:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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  • 2
  • 2.10
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    «Леганес»

    Команда, находящаяся в одноименном городе пригорода Мадрида, имеет сейчас 25 очков на счету. Из-за таких результатов она занимает предпоследнее место в таблице и отстает от спасительной зоны на девять пунктов.

    «Леганес» уже пять поединков кряду не знает побед. Тогда на выезде клуб одержал верх над «Вильярреалом» со счетом 2:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После рестарта чемпионата коллектив был слабее «Вальядолида» (1:2), «Барселоны» (0:2) и «Осасуны» (1:2). Вничью он сыграл с «Мальоркой» (1:1) и «Гранадой».

    «Севилья»

    После 32 матчей Примеры клуб из одноименного испанского города имеет 54 очка в запасе. В общекомандном зачете эта команда замыкает четверку сильнейших.

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  • Вчера

    • Выход из карантина «Севилья» начала с победы над «Бетисом» в дерби (2:0). А три следующих матча закончились ничейными исходами в противостояниях с «Леванте» (1:1), «Барселоной» (0:0) и «Вильярреалом» (2:2).

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    В прошлом туре после встречи с «Вальядолидом» (1:1) команда снова довольствовалась мировой. Тем самым ее безвыигрышная серия составляет четыре поединка.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,90, ничья — в 3,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 4,80. 0

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    «Леганес» — «Севилья». Прогноз (к. 4.80) и ставки на матч Ла Лиги 30 июня 2020 года. Прогноз на «Леганес» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.80
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