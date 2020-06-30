«Леганес» — «Севилья». Прогноз (к. 4.80) и ставки на матч Ла Лиги 30 июня 2020 года

«Леганес»
Команда, находящаяся в одноименном городе пригорода Мадрида, имеет сейчас 25 очков на счету. Из-за таких результатов она занимает предпоследнее место в таблице и отстает от спасительной зоны на девять пунктов.
«Леганес» уже пять поединков кряду не знает побед. Тогда на выезде клуб одержал верх над «Вильярреалом» со счетом 2:1.
Календарь и таблица испанской Примеры
После рестарта чемпионата коллектив был слабее «Вальядолида» (1:2), «Барселоны» (0:2) и «Осасуны» (1:2). Вничью он сыграл с «Мальоркой» (1:1) и «Гранадой».
«Севилья»
После 32 матчей Примеры клуб из одноименного испанского города имеет 54 очка в запасе. В общекомандном зачете эта команда замыкает четверку сильнейших.
Выход из карантина «Севилья» начала с победы над «Бетисом» в дерби (2:0). А три следующих матча закончились ничейными исходами в противостояниях с «Леванте» (1:1), «Барселоной» (0:0) и «Вильярреалом» (2:2).
В прошлом туре после встречи с «Вальядолидом» (1:1) команда снова довольствовалась мировой. Тем самым ее безвыигрышная серия составляет четыре поединка.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,90, ничья — в 3,20.
Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 4,80. 0