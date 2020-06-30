«Леганес» — «Севилья». Прогноз (к. 4.80) и ставки на матч Ла Лиги 30 июня 2020 года

В 33 туре чемпионата Испании «Леганес» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» 30 июня. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Леганес» — «Севилья».

«Леганес»

Команда, находящаяся в одноименном городе пригорода Мадрида, имеет сейчас 25 очков на счету. Из-за таких результатов она занимает предпоследнее место в таблице и отстает от спасительной зоны на девять пунктов.

«Леганес» уже пять поединков кряду не знает побед. Тогда на выезде клуб одержал верх над «Вильярреалом» со счетом 2:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

После рестарта чемпионата коллектив был слабее «Вальядолида» (1:2), «Барселоны» (0:2) и «Осасуны» (1:2). Вничью он сыграл с «Мальоркой» (1:1) и «Гранадой».

«Севилья»

После 32 матчей Примеры клуб из одноименного испанского города имеет 54 очка в запасе. В общекомандном зачете эта команда замыкает четверку сильнейших.

Выход из карантина «Севилья» начала с победы над «Бетисом» в дерби (2:0). А три следующих матча закончились ничейными исходами в противостояниях с «Леванте» (1:1), «Барселоной» (0:0) и «Вильярреалом» (2:2).

В прошлом туре после встречи с «Вальядолидом» (1:1) команда снова довольствовалась мировой. Тем самым ее безвыигрышная серия составляет четыре поединка.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,90, ничья — в 3,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 4,80. 0