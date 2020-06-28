«Вильярреал» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Ла Лиги 28 июня 2020 года

В 32 туре чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Валенсию». Игра пройдет на стадионе «Керамика» 28 июня. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Валенсия».

«Вильярреал»

После рестарта чемпионата Испании коллективу из одноименного города удалось набрать 48 очков и закрепиться в зоне Лиги Европы на шестой позиции.

Незадолго до паузы в футболе «Вильярреал» вылетел из Кубка страны, потерпев поражение от «Мирандеса» (2:4), а в чемпионате «желтая субмарина» разошлась миром с «Вальядолидом» (1:1) и переиграла «Леванте» (2:1).

Перед уходом на карантин подопечные Хавьера Кальехи провалили три матча Примеры кряду. В этих встречах они уступили «Атлетико» (1:3), «Атлетику» (0:1) и «Леганесу» (1:2).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

А вот продолжение сезона «Вильярреал» проводит здорово. После паузы «желтая субмарина» победила «Сельту» (1:0), «Мальорку» (1:0) и «Гранаду» (1:0). В 31-м туре она устроила голевое шоу в матче с «Севильей» (1:1).

«Валенсия»

На данном этапе чемпионата коллектив из одноименного города находится вне зоны Лиги Европы. Заработав 46 очков в 31 матче, эта команда заняла 8 место.

Перед вынужденной паузой «Валенсию» начало штормить во всех турнирах. В первом матче плей-офф Лиги чемпионов она была разгромлена «Аталантой» (1:4), а затем в Примере команда Альберта Селадеса крупно влетела «Реалу Сосьедад» (0:3).

После двух поражений кряду «мышата» одержали верх над «Бетисом» в Ла Лиге (2:1) и разбежались миром с «Алавесом» (1:1). В ответной встрече с «Аталантой» оранжевые проиграли со счетом 3:4.

Возобновление сезона «Валенсия» начала с ничейной игры с «Леванте» (1:1), а в следующем туре она оказалась слабее «Реала» (0:3). Позже подопечные Селадеса разобрались с «Осасуной» (2:0) и влетели «Эйбару» на выезде (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Вильярреала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью — 3.60, а на победу «Валенсии» — 3.25.

В родных стенах коллектив Кальехи постарается заработать 3 очка в игре с «Валенсией», которая выглядит откровенно плохо. Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.63. 0