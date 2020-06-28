«Викингур» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 28 июня 2020 года

В воскресенье, 28 июня, в десятом туре чемпионата Фарерских островов по футболу «Викингур» на своем стадионе «Серпургерди» сыграет с «КИ Клаксвиком». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Викингур» — «КИ Клаксвик».

«Викингур»

«Викингур» с 14 набранными очками расположился на пятой позиции в турнирной таблице, на восемь пунктов отставая от лидера первенства.

«Викинги» в июльских матчах заработали семь баллов. Начали они месяц с ничейного результата дома с «ТБ Тверойри» (0:0), после чего в родных стенах одолели «Б-36 Торсхавн» (4:2).

Затем «черно-голубые» дважды проиграли, поочередно уступив на выезде своему предстоящему противнику (1:4) и на своей территории «ИФ Фуглафьердуру» (1:2). В своей последней игре они в гостях нанесли фиаско «ЭБ/Стреймуру» (2:0).

В текущем чемпионате «Викингур» на своей арене дважды победил при одной ничьей и одном поражении, разница мячей составляет 6:4.

«КИ Клаксвик»

«КИ Клаксвик», который является действующим чемпионом Фарер, после девяти туров идет на третьей позиции, имея в своей копилке 20 очков, проигрывая первому месту два балла.

В этом месяце «сине-белые» чередуют победные результаты с ничьими. Выигрышей набралась три, а мировых исходов — два.

В минувшем туре они на своей территории легко переиграли «Скалу» со счетом 3:0, а в минувшем игровом дне в гостях поделили очки с лидирующим «ХБ Торсхавном» (3:3).

В этом чемпионате «КИ Клаксвик» на выезде выиграл три поединка при одной ничьей, разница забитых и пропущенных — 15:5.

В первом круге КИ дома выиграл 4:1, в прошлом первенстве действующие чемпионы победили дважды (3:1 и 2:0) при одной мировой (2:2).

Прогноз и ставки

За последние десять очных противостояний только трижды не забивала хотя бы одна команда. И от данного поединка вполне можно ждать голы в обе стороны. Наш прогноз: обе забьют — да. 0