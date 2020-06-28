ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дезинфекция на матче «Зенита»Пандемия футбольного значения. Сезон РПЛ может досрочно завершиться АлиссонРекорды «Ливерпуля». Обновленные и потенциальные достижения команды Клоппа Лоран КосельниГнев и ревность. Во Франции сожалеют о досрочном завершении сезона
  • 08:35
    • Стоичков раскритиковал Луи ван Гала
  • 07:31
    • Опубликован календарь матчей сборной России в Лиге наций
  • 07:15
    • НХЛ объявила очередность выбора игроков клубами на драфте-2020
  • 00:37
    • В НБА признали, что сезон может быть и не доигран
  • 22:26
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»
  • 17:33
    • Роспотребнадзор не согласовал поправки в регламент РПЛ
  • 01:01
    • «Севилья» ушла от поражения в матче с «Вальядолидом»
    Все новости спорта

    На «Серпургерди» будут голы в обе стороны?

    «Викингур» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 28 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Фарерских островов Прогнозы на Фарерские острова. Премьер-Лига
    Прогноз и ставки на «Викингур» — «КИ Клаксвик»
    «КИ Клаксвик» — «Викингур»
    В воскресенье, 28 июня, в десятом туре чемпионата Фарерских островов по футболу «Викингур» на своем стадионе «Серпургерди» сыграет с «КИ Клаксвиком». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Викингур» — «КИ Клаксвик».

    «Викингур»

    «Викингур» с 14 набранными очками расположился на пятой позиции в турнирной таблице, на восемь пунктов отставая от лидера первенства.

    «Викинги» в июльских матчах заработали семь баллов. Начали они месяц с ничейного результата дома с «ТБ Тверойри» (0:0), после чего в родных стенах одолели «Б-36 Торсхавн» (4:2).

    Затем «черно-голубые» дважды проиграли, поочередно уступив на выезде своему предстоящему противнику (1:4) и на своей территории «ИФ Фуглафьердуру» (1:2). В своей последней игре они в гостях нанесли фиаско «ЭБ/Стреймуру» (2:0).

  • Юный волшебник — решение проблем «Барселоны». Каталонцы с трудом обыграли «Атлетик»
  • Рики Пуч стал одним из самых ярких игроков встречи, а победный гол на свой счет записал Иван Ракитич
  • 24/06/2020

    • В текущем чемпионате «Викингур» на своей арене дважды победил при одной ничьей и одном поражении, разница мячей составляет 6:4.

    «КИ Клаксвик»

    «КИ Клаксвик», который является действующим чемпионом Фарер, после девяти туров идет на третьей позиции, имея в своей копилке 20 очков, проигрывая первому месту два балла.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 10 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    В этом месяце «сине-белые» чередуют победные результаты с ничьими. Выигрышей набралась три, а мировых исходов — два.

    В минувшем туре они на своей территории легко переиграли «Скалу» со счетом 3:0, а в минувшем игровом дне в гостях поделили очки с лидирующим «ХБ Торсхавном» (3:3).

    В этом чемпионате «КИ Клаксвик» на выезде выиграл три поединка при одной ничьей, разница забитых и пропущенных — 15:5.

    В первом круге КИ дома выиграл 4:1, в прошлом первенстве действующие чемпионы победили дважды (3:1 и 2:0) при одной мировой (2:2).

    Прогноз и ставки

    За последние десять очных противостояний только трижды не забивала хотя бы одна команда. И от данного поединка вполне можно ждать голы в обе стороны. Наш прогноз: обе забьют — да. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.90
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Аугсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Боруссия М — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вердер — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Унион — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лидс — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сток Сити — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Оливье Жиру принес победу «Челси»
  • Жиру не смирился с желанием «Челси» строить новую атаку
    • 00:55 22/06/2020     Мохаммед Салах
  • На расстоянии вытянутой руки. «Ливерпуль» практически стал чемпионом АПЛ
    • 13:30 25/06/2020     Кадр из выпуска
  • Как убивали «Луч». «КраСава» вернулся с громким выпуском
    • 07:37 25/06/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Викингур» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 28 июня 2020 года. Прогноз на «Викингур» — «КИ Клаксвик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие