«Атлетик» — «Мальорка». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч Ла Лиги 27 июня 2020 года

В 32 туре чемпионата Испании «Атлетик» будет принимать «Мальорку». Игра пройдет на «Сан Мамес Баррия» 27 июня. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Мальорка».

«Атлетик»

«Атлетик» занимает 10-е место в турнирной таблице испанской Примеры с 42 набранными очками.

На счету баскской команды десять побед, 12 ничьих и девять поражений в 31 сыгранном туре.

В июне подопечные Гаиски Гаритано поделили очки с «Атлетико» (1:1) и «Эйбаром» (2:2), а также одолели «Бетис» (1:0).

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В прошлом туре «Львы» уступили на выезде «Барселоне» (0:1). Тем самым прервалась их серия из четырех матчей без поражений при двух победах.

«Мальорка»

Футбольный клуб, базирующийся на Балеарских островах, сейчас активно бьется за сохранение прописки в элите. На счету этой команды имеется 26 очков, а от спасительной зоны она пока отстает на три балла.

Перед самой паузой «Мальорка» переиграла «Эйбар» (2:1), а после рестарта чемпионата команда пока не выигрывала. Коллектив Морено уступил «Барселоне» (0:4), «Вильярреалу» (0:1).

Также она разошлась миром с «Леганесом» (1:1). В прошлом туре он проиграл на выезде «Реалу» (0:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44, тогда как успех гостей оценивается в 8,00, ничья — в 4,33.

Рекомендуем ставить на то, что «Атлетик» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0