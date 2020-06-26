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    Вернется ли «Севилья» на третью строчку?

    «Севилья» — «Вальядолид». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 26 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Вальядолид»
    «Севилья» занимает четвертое место
    В пятницу, 26 июня, «Севилья» на своем поле примет «Вальядолид» в рамках 32-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Вальядолид».

    «Севилья»

    После 31 матча Примеры клуб из одноименного испанского города имеет 53 очка в запасе. В общекомандном зачете эта команда замыкает четверку сильнейших.

    Перед уходом на карантин «Севилья» успела дважды сыграть с «ЧФР Клуж» в 1/16 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч (1:1) в следующий раунд вышла команда Лопетеги.

    Между матчами на евроарене красно-белые разгромили «Хетафе» в Примере (3:0), а после игр в ЛЕ «севильцы» победили «Осасуну» (3:2) и разошлись миром с «Атлетико» (2:2).

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    Выход из карантина «Севилья» начала с победы над «Бетисом» в дерби (2:0). А три следующих матча закончились ничейными исходами в противостояниях с «Леванте» (1:1), «Барселоной» (0:0) и «Вильярреалом» (2:2).

    «Вальядолид»

    Команда из одноименного города застряла в нижней части таблицы. На данном этапе чемпионата она идет 15-й с 34 очками в запасе.

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    • От зоны вылета «Вальядолид» находится на расстоянии восьми пунктов. В последних пяти матчах перед уходом на вынужденную паузу бело-фиолетовые заработали всего три балла.

    После возобновления чемпионата «Вальядолид» одержал верх над «Леганесом» (2:1). Следующая встреча закончилась ничьей в дуэли с «Сельтой» (0:0).

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    В недавнем поединке бело-фиолетовые оказались слабее «Атлетико» (0:1), а в предыдущем туре разошлись миром с «Хетафе» (1:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, ничья — в 4,60.

    Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0

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    «Севилья» — «Вальядолид». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 26 июня 2020 года. Прогноз на «Севилья» — «Вальядолид». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.40
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