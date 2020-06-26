«Севилья» — «Вальядолид». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 26 июня 2020 года

«Севилья»
После 31 матча Примеры клуб из одноименного испанского города имеет 53 очка в запасе. В общекомандном зачете эта команда замыкает четверку сильнейших.
Перед уходом на карантин «Севилья» успела дважды сыграть с «ЧФР Клуж» в 1/16 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч (1:1) в следующий раунд вышла команда Лопетеги.
Между матчами на евроарене красно-белые разгромили «Хетафе» в Примере (3:0), а после игр в ЛЕ «севильцы» победили «Осасуну» (3:2) и разошлись миром с «Атлетико» (2:2).
Выход из карантина «Севилья» начала с победы над «Бетисом» в дерби (2:0). А три следующих матча закончились ничейными исходами в противостояниях с «Леванте» (1:1), «Барселоной» (0:0) и «Вильярреалом» (2:2).
«Вальядолид»
Команда из одноименного города застряла в нижней части таблицы. На данном этапе чемпионата она идет 15-й с 34 очками в запасе.
От зоны вылета «Вальядолид» находится на расстоянии восьми пунктов. В последних пяти матчах перед уходом на вынужденную паузу бело-фиолетовые заработали всего три балла.
После возобновления чемпионата «Вальядолид» одержал верх над «Леганесом» (2:1). Следующая встреча закончилась ничьей в дуэли с «Сельтой» (0:0).
В недавнем поединке бело-фиолетовые оказались слабее «Атлетико» (0:1), а в предыдущем туре разошлись миром с «Хетафе» (1:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, ничья — в 4,60.
Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0