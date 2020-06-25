«Брага» — «Гимарайнш». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Примейра-лиги 25 июня 2020 года

В 28 туре португальской Примейра-лиги «Брага» примет на своем поле «Гимарайнш». Матч состоится на стадионе «Городской». Начало в 23:00 по мск. Прогноз на «Брага» — «Гимарайнш».

«Брага»

«Брага» теряла очки в прошлых трех турах чемпионата. Хозяева проиграли 3:2 «Санта-Кларе», а затем уступили 0:1 «Боавиште». В прошлом туре клуб довольствовался ничьей с «Фамаликан» (0:0).

Пока что «оружейники» занимают 4 место в зоне еврокубков. На их счету 47 очков. Однако «Фамаликан» уже приближается и находится в трех очках.

На своем поле в Примейра-лиге коллектив играет неплохо, несмотря на поражение от «Боавишты». До него «Брага» выиграла в 4 из 5 поединков.

«Гимарайнш»

Клуб находится в семи очках от соперника на седьмой строчке в таблице. Команда имеет 6-матчевую беспроигрышную серию, при этом в трех прошлых турах она играла вничью.

Все прогнозы на футбол

В июне «Витория» Гимарайнш провела 3 встречи. В начале месяца было перемирие со «Спортингом» (2:2). После этого гости сыграли 1:1 с «Белененсешем». 19 июня на своем поле «завоеватели» расписали ничью с «Морейренси» (1:1).

Также стоит отметить, что на выезде команда не проигрывает 4 встречи подряд. Она выиграла в трех из них.

Прогноз и ставки

«Брага» была сильнее в дх прошлых встречах — 0:2 и 1:0. Ну а если взять отрезок побольше, то «воины Минью» выиграли в 4 из 5 встреч. В одной из них была ничья.

Отсюда и коэффициенты — 2.08 и 3.50. Ничья оценивается букмекерами в те же 3.50, что даются на гостей.

Хозяева понимают, что им нужно прерывать серию. У них хорошие шансы, если учитывать статистику выступлений против этого соперника. Предлагаем поставить на то, что «оружейники» выиграют хотя бы в одном из таймов. Коэффициент — 1.58. 0