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    Сможет ли «Гладбах» вернуться на четвертое место?

    «Падерборн» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Бундеслиги 20 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Падерборн» — «Боруссия» М
    «Боруссия» занимает пятое место
    В 33 туре чемпионата Германии «Падерборн» будет принимать «Боруссию» Менхенгладбах. Игра пройдет на «Бентелер Арена» 20 июня. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Падерборн» — «Боруссия» М.

    «Падерборн»

    «Падерборн» стал первым клубом, который уже вылетел во Вторую Бундеслигу по итогам прошлого тура.

    в этом году в Бундеслиге клуб побеждал лишь раз — в январе. После перерыва подопечные Штеффена Баумгарта в гостях разошлись миром с «Фортуной» (0:0) и дома поделили очки с «Хоффенаймом» (1:1).

    Затем последовала безголевая выездная ничья с «Аугсбургом» (0:0) и домашний разгром от дортмундской «Боруссии» со счетом 1:6.

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    Выездного разгрома от «РБ Лейпцига» удалось избежать, сыграв вничью 1:1 (уйдя от поражения на 90-й минуте), а в последних матчах были неудачи против «Вердера» (1:5) и «Унион» Берлина (0:1).

    «Боруссия» М

    На данном этапе чемпионата Германии команда из Менхенгладбаха находится на пятом месте с 60 очками в запасе. «Байер», идущий четвертым, опережает конкурента на один балл.

    После рестарта Бундеслиги «Жеребята» приняли участие в семи матчах, в трех из которых команда Марко Розе выиграла.

    В первой встрече «Боруссия» М уверенно переиграла «Айнтрахт» (3:1), в следующих поединках она уступила «Байеру» (1:3) и сыграла вничью с «Вердером» (0:0).

    Чуть позже клуб разбил «Унион» (4:1). Два последующих тура «жеребята» провалили, влетев «Фрайбургу» (0:1) и «Баварии» (1:2), но в прошлом туре они разгромили «Вольфсбург» (3:0).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,27, тогда как успех хозяев поля оценивается в 11,00, ничья — в 6,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» М выиграет, и обе команды забьют за 2,30. 0

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