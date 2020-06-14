«Колос» — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч УПЛ 14 июня 2020 года

В 26 туре украинской Премьер-лиги состоится матч между «Колосом» и донецким «Шахтером». Поединок запланирован на 14 июня. Начало в 17:00 по мск. Прогноз на «Колос» — «Шахтер» Д.

«Колос»

«Колос» потерпел 5 поражений подряд. В группе плей-офф за чемпионство команда занимает последнее шестое место с 26 баллами. Так что в этом сезоне коллективу уже не за что бороться.

После карантина «Колос» проиграл на своем поле «Десне» со счетом 0:2. В 25 туре команда с минимальным счетом уступила «Заре» (1:0).

Для хозяев это было пятнадцатое поражение в чемпионате. Также добавим, что «Колос» не сохранял свои ворота «сухими» с 7 декабря. С тех пор клуб провел 8 поединков.

«Шахтер» Д

«Шахтер» продолжает лидировать. У него 65 очков и по сути вопросов о чемпионстве уже не остается. «Динамо» и «Заря» отстают на 16 пунктов.

Все прогнозы на футбол

В сезоне «горняки» одержали 21 победу и всего дважды проиграли. Одно из поражений было совсем недавно. Гости уступили «Заре» с результатом 1:0.

После этого «кроты» выиграли два поединка. Они одолели «Динамо» (3:1) и переиграли «Десну» (3:2).

«Шахтер» забил 65 мячей и пропустил всего 18. Это лучшие показатели в турнире.

Прогноз

«Шахтер» явно сильнее «Колоса», который в последних матчах только и делал, что проигрывал. На «горняков» в этом турнире давление ослабло, так что они теперь могут наслаждаться игрой.

Коэффициенты не удивляют — 10.5 и 1.23 соответственно. Именно поэтому ставить на победу «Шахтера» нет смысла. Вместо этого можно сосредоточиться на результативности.

«Шахтер» выиграл у «Колоса» 6:0 и 3:4 в двух прошлых матчах. Ожидаем ИТ 2 больше 2.5 за 1.85. 0