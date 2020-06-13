«Падерборн» — «Вердер». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч Бундеслиги 13 июня 2020 года

В 31 туре чемпионата Германии «Падерборн» будет принимать «Вердер». Игра пройдет на стадионе «Бентелер Арена» 13 июня. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Падерборн» — «Вердер».

«Падерборн»

В турнирной таблице чемпионата Германии коллектив из Падерборна находится на последнем месте. Приняв участие в 30 матчах, эта команда заработала 20 очков.

До выхода на карантин «Падерборн» потерпел пять поражений кряду в Бундеслиге. Неприятный отрезок начался с проигранного матча «Герте» в родных стенах (1:2).

Затем «Падерборн» остался без очков в противостояниях с «Баварией» (2:3), «Майнцем» (0:2), «Кельном» (1:2) и «Боруссией» Дортмунд (1:6).

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После возобновления Бундеслиги подопечные Штеффена Баумгарта четырежды сыграли вничью. В случае поражения и победы «Фортуны» клуб потеряет шансы на спасение.

«Вердер»

В ходе 30 матчей немецкого первенства бременская футбольная команда заработала 25 очков. Сейчас она идет предпоследней в списке участников чемпионата, а от спасительной 15 строчки ее отделяют шесть пунктов.

Перед выходом на карантин «Вердер» вылетел из Кубка Германии, проиграв в гостях «Айнтрахту» (0:2). А в 25-м туре чемпионата «бременцы» сыграли вничью с «Гертой» (2:2).

После возобновления Бундеслиги зелено-белые были разгромлены «Байером» (1:4). Неделей позже коллектив Флориана Кофельдта наконец-то добыл три очка, победив «Фрайбург» на выезде (1:0).

Встреча с «Боруссией» М 26 мая закончилась для «Вердера» нулевой ничьей. 30 мая клуб из Бремена переиграл «Шальке» (1:0). Но летом команда дважды уступила — «Айнтрахту» (0:3) и «Вольфсбургу» (0:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Вердер» выиграет, и обе команды забьют за 3,60. 0