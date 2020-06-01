«Небитчи» — «Ашхабад». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Йокары-лиги 1 июня 2020 года

1 июня состоится матч 12 тура туркменской Йокары-лиги — «Небитчи» примут «Ашхабад». Начало встречи в 16:00 по мск. Прогноз на «Небитчи» — «Ашхабад».

«Небитчи»

«Нефтяники» занимают предпоследнее седьмое место в турнирной таблице. Они набрали всего 9 очков в 11 турах. Команд является одной из двух в турнире, которая обошлась в этом сезоне без ничейных результатов.

Зато «Небитчи» потерпели 8 поражений, выиграв при этом только три встречи. К тому же клуб имеет больше всех пропущенных голов. Их у хозяев уже 23.

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В прошлом туре «Небитчи» были разбиты «Энергетиком» со счетом 5:1. Ранее команда потерпела два поражения от «Шахадама» (3:0) и «Ахала» (1:2). единственная победа за четыре тура была одержана в матче против «Копетдага» (2:1).

«Ашхабад»

«Ашхабад» набрал 16 очков. Команда занимает третье место, но имеет при этом только 10 игр в активе. В сезоне гости одержали 4 победы, 4 раза они сыграли вничью и потерпели только вде неудачи.

Уже четыре тура команда не проигрывает. За этот период она набрала 7 очков. Все благодаря трем ничейным результатам с «Шагадамом», «Копетдагом» и «Мервом». Везде были одинаковые итоги 1:1.

В позапрошлом туре коллектив одержали единственную за пять туров победу над «Энергетиком» с минимальным счетом 1:0.

Прогноз и ставки

«Ашхабад» имеет неплохую 4-матчевую беспроигрышную серию в очных противостояниях. Прошлая игра была завершена разгромной победой со счетом 5:2. Чуть раньше команды закончили вничью 2:2.

Учитывая то, сколько пропускают «Небитчи», можно рассчитывать на «верховой» поединок. Тем более что 4 прошлых матча заканчивались с тремя или более голами. Прогноз и ставка: ТБ 2,5 за 1.72. 0