«Вердер» — «Байер». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 18 мая 2020 года

«Вердер»
«Вердер» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 18 очков.
На счету бременской команды четыре победы, шесть ничьих и сразу 14 поражений.
В последнем матче перед вынужденной паузы «Вердер» разошелся миром с «Гертой» (2:2), прервав серию из пяти поражений подряд.
Оборона Бундеслиги — худшая в немецком первенстве. Она позволила соперника забить 55 голов в 24 матчах.
Хорошей новостью является то, что во время паузы после травмы восстановился основной вратарь «Вердера» Иржи Павленка. Из-за дисквалификации встречу пропустит полузащитник Дэви Классен.
«Байер»
«Байер» расположился на пятой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 47 баллами.
«Аптекари» одержали 14 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений в этом сезоне.
В пяти последних матчах команда Петера Боша обыграла дортмундскую «Боруссию» (4:3), «Унион» (3:2), «Аугсбург» (2:0) и «Айнтрахт» (4:0), а также разошлась миром с «Лейпцигом» (1:1).
Календарь и таблица Бундеслиги
Единственной кадровой проблемой «Байера» является нападающий Кевин Фолланд, залечивающий травму ноги.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Байера» — 1.72, победа «Вердера» — 4.90, ничья — 4.20.
Понятно, почему шансы «аптекарей» на успех столь высоки, но нужно осознать, что бременцы находятся в таком положении, когда они не имеют права отступать, если хотят сохранить прописку в Бундеслиге.
Нам кажется, что «Вердер» будет крайне мотивирован и настроен на борьбу в том числе и в атаке. Конечно, учитывая проблемы хозяев в обороне, «Байер» должен забить, но и подопечные Флориана Кофельдта тоже не должны уйти с поля без забитого мяча. Наш прогноз — «тотал голов больше 2,5» за 1.70.
Еще один вариант — «обе команды забьют и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.03. 0