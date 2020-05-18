«Вердер» — «Байер». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 18 мая 2020 года

В понедельник, 18 мая, «Вердер» на своем поле примет «Байер» в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Везерштадионе», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Вердер» — «Байер».

«Вердер»

«Вердер» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 18 очков.

На счету бременской команды четыре победы, шесть ничьих и сразу 14 поражений.

В последнем матче перед вынужденной паузы «Вердер» разошелся миром с «Гертой» (2:2), прервав серию из пяти поражений подряд.

Оборона Бундеслиги — худшая в немецком первенстве. Она позволила соперника забить 55 голов в 24 матчах.

Все прогнозы на Бундеслигу

Хорошей новостью является то, что во время паузы после травмы восстановился основной вратарь «Вердера» Иржи Павленка. Из-за дисквалификации встречу пропустит полузащитник Дэви Классен.

«Байер»

«Байер» расположился на пятой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 47 баллами.

«Аптекари» одержали 14 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений в этом сезоне.

В пяти последних матчах команда Петера Боша обыграла дортмундскую «Боруссию» (4:3), «Унион» (3:2), «Аугсбург» (2:0) и «Айнтрахт» (4:0), а также разошлась миром с «Лейпцигом» (1:1).

Календарь и таблица Бундеслиги

Единственной кадровой проблемой «Байера» является нападающий Кевин Фолланд, залечивающий травму ноги.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Байера» — 1.72, победа «Вердера» — 4.90, ничья — 4.20.

Понятно, почему шансы «аптекарей» на успех столь высоки, но нужно осознать, что бременцы находятся в таком положении, когда они не имеют права отступать, если хотят сохранить прописку в Бундеслиге.

Нам кажется, что «Вердер» будет крайне мотивирован и настроен на борьбу в том числе и в атаке. Конечно, учитывая проблемы хозяев в обороне, «Байер» должен забить, но и подопечные Флориана Кофельдта тоже не должны уйти с поля без забитого мяча. Наш прогноз — «тотал голов больше 2,5» за 1.70.

Еще один вариант — «обе команды забьют и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.03. 0