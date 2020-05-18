«Энергетик Мары» — «Мерв». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Туркмении 18 мая 2020 года

В понедельник, 18 мая, «Энергетик Мары» на своем поле примет «Мерв» в рамках девятого тура Йокары-лиги. Встреча, которая пройдет на юге Туркмении, начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Энергетик Мары» — «Мерв».

«Энергетик Мары»

«Энергетик» занимает последнее место в турнирной таблице «Йокар-лиги», имея на своем счету 5 очков.

Единственную победу команда из города Мары одержала над «Небитчи» (2:1). Также она поделила очки с «Копетдагом» (0:0) и «Алтын Асыром» (1:1).

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При этом «Энергетик» потерпел поражения от «Мерва» (0:1), «Ашхабада» (0:1), «Ахала» (0:2), «Шагадама» (0:1) и «Копетдага» (2:4).

«Мерв»

«Мерв» идет предпоследним в турнирной таблице, набрав всего на одно очко больше, чем ближайший соперник.

«Мургабцы» в этом сезоне одержали победы над «Энергетиком» (1:0) и «Небитчи» (2:0).

Однако они дважды проиграли «Алтын Асыру» (0:2 и 0:4), по разу — «Ахалу» (0:3), «Ашхабаду» (0:1), «Шагадаму» (0:1) и «Копетдагу» (1:3).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Энергетика» — 1.80, победа «Мерва» — 4.40, ничья — 3.20.

Обе команды провалили первый круг, в связи с чем оказались в нижней части турнирной таблицы, выбраться из которой будет непросто.

«Мерв» выигрывал у «Энергетика» на своем поле, но в гостях, как нам кажется у него будет мало шансов, поскольку эта команда очень плохо себя чувствует вдали от родной арены.

Да, «Энергетик» пока имеет меньше очков, но в целом его результаты более стабильные, поэтому наш прогноз — «победа хозяев».

Еще один вариант для ставки — «хозяева не проиграют и тотал меньше 3» за 1.66. 0