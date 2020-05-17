«Рух» — «Смолевичи». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч Высшей лиги 17 мая 2020 года

В воскресенье, 17 мая состоится матч девятого тура Высшей лиги Белоруссии между «Рухом» и «Смолевичи». Начало поединка в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Рух» — «Смолевичи».

«Рух»

«Рух» находится на восьмой строчке с 12 очками. В случае потери очков команда может сильно потерять в позициях в силу высокой плотности в таблице.

Клуб имеет не такие уж и плохие результаты. Последнее поражение у него было еще 4 апреля в матче против БАТЭ (0:1).

После столичный коллектив сыграл трижды вничью и два раза победил. По одному пункту коллектив из Бреста набрал во встречах с «Городеей» (1:1), «Торпедо» (0:0) и «Славией» (0:0).

С минимальным счетом «Рух» обыграл «Минск» (1:0) и «Неман» (4:2).

«Смолевичи»

«Смолевичи», которые по итогам прошлого сезона повысились в классе, в элите белорусского футбола пока чувствуют себя неуютно. Команда занимает с тремя очками предпоследнее место в турнирной таблице.

Эти баллы «смольные» смогли набрать в гостевых встречах с брестским «Динамо» и «Белшиной» (по 1:1). Также они разошлись миром в домашней игре с солигорским «Шахтером» (0:0).

Пять других встреч они проиграли. В минувшем игровом дне было фиаско на своей территории от БАТЭ со счетом 3:5.

Таким образом, в трех предыдущих поединках клуб потерпел три поражения кряду.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 3,70, ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что «Рух» выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0