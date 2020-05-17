«ЭБ/Стреймур» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 2.85) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 17 мая 2020 года

В воскресенье, 17 мая, во втором туре первенства Фарерских островов по футболу «ЭБ/Стреймур» на своей арене сыграет с «НСИ Рунавик». Начало — в 19:00 по мск. Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «НСИ Рунавик».

«ЭБ/Стреймур»

«ЭБ/Стреймур» прошлогоднее первенство закончил на предпоследней девятой позиции, но из-за того, что в первой лиге первые три места заняли дубли, то смог сохранить прописку в элите.

В 27 играх прошлого первенства «черно-синие» добыли лишь пять победных результатов, трижды сыграли вничью и 19 встреч проиграли, разница забитых-пропущенных — 25:63.

Стартовая игра сезона-2020 принесла коллективу гостевое поражение от «ХБ Торсхавна» со счетом 0:1, пропустив единственный гол в середине первой половине встречи.

Отметим, что этим фиаско «ЭБ/Стреймур» продлил серию поражений до четырех матчей, в которой он забил всего лишь один гол при 12 пропущенных.

«НСИ Рунавик»

В прошлом чемпионате Фарер «НСИ Рунавик» завоевал серебряные награды, отстав от победителя аж на девять зачетных баллов.

За всю турнирную дистанцию «желто-черные» добыли 18 викторий в 27 поединках, трижды они сыграли вничью и шесть встреч проиграли, разница забитых и пропущенных — 65:31.

В первом туре этого первенства «пчелы» на своей арене не испытали проблем с «ТБ Тверойри», одержав победу со счетом 3:1, пропустив только в компенсированное время.

Все прогнозы на футбол

Отметим, что у «НСИ Рунавик» 12-матчевая бескомпромиссная серия, в которой было восемь выигрышных результатов и четыре поражения.

В минувшем чемпионате «НСИ Рунавик» трижды обыграл «ЭБ/Стреймур»: 8:1 — на выезде и 1:0 и 3:0 — дома.

Прогноз и ставки

«ЭБ/Стреймур» зачастую забивает «НСИ Рунавику», но в основном проигрывает. Рекомендуем в этом матче поставить: победа «НСИ Рунавика» + обе забьют. 0