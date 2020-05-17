КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ВиллианФутбол в Англии. Власти открыли двери для возвращения футбола в июне Луис ГарсияКогда идеальная оборона дает сбой. О матче 1/4 ЛЧ между «Ливерпулем» и «Юве» в 2005-м Клаудио Раньери«Лестер», «Рубин» и другие. Как сенсационные чемпионы затем выступали в еврокубках?
  • 08:38
    • Серию А могут доиграть в формате плей-офф
  • 13:45
    • Названа дата возобновления чемпионата России
  • 22:59
    • «СЭ»: «Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев»
  • 17:16
    • РПЛ планируют доиграть за месяц. Проект календаря на остаток сезона
  • 20:15
    • Семин: Я не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно
  • 19:26
    • Фанаты «Локо»: Позор менеджменту. Вы замарали наши традиции, наплевали на принципы и совесть
  • 17:48
    • ATP продлила приостановку теннисных турниров до 31 июля
    Все новости спорта

    «НСИ Рунавик» продолжит побеждать «ЭБ/Стреймур»?

    «ЭБ/Стреймур» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 2.85) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 17 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Фарерских островов Прогнозы на Фарерские острова. Премьер-Лига
    Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «НСИ Рунавик»
    Футболисты «НСИ Рунавика»
    В воскресенье, 17 мая, во втором туре первенства Фарерских островов по футболу «ЭБ/Стреймур» на своей арене сыграет с «НСИ Рунавик». Начало — в 19:00 по мск. Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «НСИ Рунавик».

    «ЭБ/Стреймур»

    «ЭБ/Стреймур» прошлогоднее первенство закончил на предпоследней девятой позиции, но из-за того, что в первой лиге первые три места заняли дубли, то смог сохранить прописку в элите.

    В 27 играх прошлого первенства «черно-синие» добыли лишь пять победных результатов, трижды сыграли вничью и 19 встреч проиграли, разница забитых-пропущенных — 25:63.

    Стартовая игра сезона-2020 принесла коллективу гостевое поражение от «ХБ Торсхавна» со счетом 0:1, пропустив единственный гол в середине первой половине встречи.

  • 50 человек и объятия после голов. На Фарерские острова вернулся футбол
  • Футбол в Западной Европе официально возвращается, хоть и с ограничениями
  • 12/05/2020

    • Отметим, что этим фиаско «ЭБ/Стреймур» продлил серию поражений до четырех матчей, в которой он забил всего лишь один гол при 12 пропущенных.

    «НСИ Рунавик»

    В прошлом чемпионате Фарер «НСИ Рунавик» завоевал серебряные награды, отстав от победителя аж на девять зачетных баллов.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 2500ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    За всю турнирную дистанцию «желто-черные» добыли 18 викторий в 27 поединках, трижды они сыграли вничью и шесть встреч проиграли, разница забитых и пропущенных — 65:31.

    В первом туре этого первенства «пчелы» на своей арене не испытали проблем с «ТБ Тверойри», одержав победу со счетом 3:1, пропустив только в компенсированное время.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что у «НСИ Рунавик» 12-матчевая бескомпромиссная серия, в которой было восемь выигрышных результатов и четыре поражения.

    В минувшем чемпионате «НСИ Рунавик» трижды обыграл «ЭБ/Стреймур»: 8:1 — на выезде и 1:0 и 3:0 — дома.

    Прогноз и ставки

    «ЭБ/Стреймур» зачастую забивает «НСИ Рунавику», но в основном проигрывает. Рекомендуем в этом матче поставить: победа «НСИ Рунавика» + обе забьют. 0

  • На что ставить в Бетсити?
  •
  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Тэгу — Пхохан Стилерс
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Пусан Ай Парк — Чонбук Хендай Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Шальке-04
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Фортуна — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Аугсбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.22
  • Прогноз на матч Кто выиграет Бундеслигу
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч БАТЭ — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.69
  • Экспресс дня 16 мая
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Бавария» громила соперников и была разгромлена сама
  • Топ-10 матчей сезона Бундеслиги на сегодня
    • 04:04 11/05/2020     Джордан Хендерсон
  • Хендерсон из дорогой пустышки стал лидером «Ливерпуля»
    • 02:18 10/05/2020     Разбомбленный стадион
  • Футбол во время войны. Спорт способен исцелять и объединять во время кризиса
    • 16:07 13/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    «ЭБ/Стреймур» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 2.85) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 17 мая 2020 года. Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «НСИ Рунавик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.85
    Тоже интересно
    Юрий Семин Футбол Легенду променяли на ноунейма. Семин вновь уходит из «Локо»73-летний специалист вынужден уйти, так как клуб не предложил ему новый контракт 14/05/2020 в 20:201
  • 07:00
    • Чемпионат Кипра завершен досрочно
  • 08:52
    • Тихонов: Возобновление РПЛ не стало для меня сюрпризом
  • 08:21
    • Мбаппе не перейдет летом в «Реал»
    FIFA 21 должна выйти в сентябре Игры FIFA 21. Что известно об игре прямо сейчасРелиз новой версии футбольного симулятора запланирован на сентябрь, но даже эти планы могут измениться 14/05/2020 в 14:100
  • Экспресс дня

  • Как скажется перерыв на клубах Бундеслиги?
  • 2.69
    •
  • 08:04
    • Хацкевич: «Ротор» готов к выступлению в Премьер-лиге
  • 07:48
    • Экс-наставник «Монако» может возглавить «Марсель»
  • 07:32
    • Сильва останется в «Ман Сити» до конца этого сезона
    «Реал» — «Милан». ЛЧ 2002/2003 Футбол Не только красиво, но и жизненно важно. В 2003-м году «Реал» переиграл «Милан» на «Бернабеу»Футбол в Испании и Италии может вернуться в июне, а пока переживем моменты испано-итальянского противостояния в ЛЧ 14/05/2020 в 18:000
  • 07:15
    • Зиеш — лучший игрок сезона в «Аяксе»
  • 17:20
    • Медведева и Загитова вошли в состав сборной России на следующий сезон
  • 00:29
    • Спортивный директор «Балтики»: Об низшие лиги в очередной раз вытерли ноги
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие