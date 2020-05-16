«Пусан Ай Парк» — «Чонбук Хендай Моторс». Прогноз (к. 3,30) и ставки на матч чемпионата Южной Кореи 16 мая 2020 года

«Пусан Ай Парк»
«Пусан Ай Парк» является четырехкратным чемпионом Южной Кореи, а также победителем Азиатского Кубка чемпионов 1985/86. Правда, в последний раз национальным чемпионом команда становилась еще в 1997 году.
В последние годы дела у «Пусан Ай Парк» идут не лучшим образом. В 2015 году команда вылетела из высшего дивизиона и лишь перед этим сезоном удалось вернуться благодаря успешному выступлению в плей-офф, где удалось пройти «Аньянг».
В 36 матчах К-Лиги 2 клуб набрал 67 очков, уступив лидеру турнира 6 очков.
В первом туре текущего сезона коллектив проиграл «Пхохан Стилерс» (0:2) на выезде.
«Чонбук»
«Чонбук Моторс» — самый титулованный клуб Южной Кореи. На его счету 7 чемпионских трофеев. Чемпионская серия на данный момент состоит из трех трофеев подряд.
В прошлом сезоне команда вышла в плей-офф со второй позиции и там в пяти играх одержала 3 победы, сыграв дважды вничью. Таким образом, «зеленые» обошли «Ульсан» в таблице и смогли взять третий трофей подряд.
Предсезонную подготовку коллектив провел не очень хорошо, поскольку не смог добиться ни одной победы — поражения от «Стяуа» (3:1) и «Динамо» Дрезден (3:0), а также две ничьи с «Локомотивом» М (1:1) и ЦСКА София (0:0).
В первом туре клуб победил «Сувон» на своем поле со счетом 1:0.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,61, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,25, ничья — в 3,80.
Рекомендуем ставить на то, что «Чонбук» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0