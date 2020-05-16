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    Выиграет ли «Чонбук» второй матч сезона?

    «Пусан Ай Парк» — «Чонбук Хендай Моторс». Прогноз (к. 3,30) и ставки на матч чемпионата Южной Кореи 16 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз на «Пусан Ай Парк» — «Чонбук Хендай Моторс»
    «Чонбук» начал сезон с победы
    В 2-м туре чемпионата Южной Кореи «Пусан Ай Парк» будет принимать «Чонбук Хендай Моторс». Матч пройдет в Пусане 16 мая. Начало — в 13:00 мск. Прогноз на «Пусан Ай Парк» — «Чонбук Хендай Моторс».
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 16 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.20
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
    •

    «Пусан Ай Парк»

    «Пусан Ай Парк» является четырехкратным чемпионом Южной Кореи, а также победителем Азиатского Кубка чемпионов 1985/86. Правда, в последний раз национальным чемпионом команда становилась еще в 1997 году.

    В последние годы дела у «Пусан Ай Парк» идут не лучшим образом. В 2015 году команда вылетела из высшего дивизиона и лишь перед этим сезоном удалось вернуться благодаря успешному выступлению в плей-офф, где удалось пройти «Аньянг».

    В 36 матчах К-Лиги 2 клуб набрал 67 очков, уступив лидеру турнира 6 очков.

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    В первом туре текущего сезона коллектив проиграл «Пхохан Стилерс» (0:2) на выезде.

    «Чонбук»

    «Чонбук Моторс» — самый титулованный клуб Южной Кореи. На его счету 7 чемпионских трофеев. Чемпионская серия на данный момент состоит из трех трофеев подряд.

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    • В прошлом сезоне команда вышла в плей-офф со второй позиции и там в пяти играх одержала 3 победы, сыграв дважды вничью. Таким образом, «зеленые» обошли «Ульсан» в таблице и смогли взять третий трофей подряд.

    Предсезонную подготовку коллектив провел не очень хорошо, поскольку не смог добиться ни одной победы — поражения от «Стяуа» (3:1) и «Динамо» Дрезден (3:0), а также две ничьи с «Локомотивом» М (1:1) и ЦСКА София (0:0).

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    В первом туре клуб победил «Сувон» на своем поле со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,61, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,25, ничья — в 3,80.

    Рекомендуем ставить на то, что «Чонбук» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0

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