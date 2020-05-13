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    «Ференцварош» — «Залаэгерсег»: голы будут в обе стороны?

    «Ференцварош» — «Залаэгерсег». Прогноз (к. 1.59) и ставки на товарищеский матч 13 мая 2020 года

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    Прогноз на «Ференцварош» — «Залаэгерсег»
    Игрок «Ференцвароша»
    В среду, 13 мая, в товарищеском поединке сойдутся две венгерские команды — «Ференцварош» и «Залаэгерсег». Игра начнется в 15:00 по мск. Прогноз на «Ференцварош» — «Залаэгерсег».

    «Ференцварош»

    «Ференцварош» свою последнюю игру провел 14 марта, после чего венгерское первенство ушло на вынужденный перерыв из-за коронавируса.

    И тогда «зелено-белые» разгромили на своей арене «Капошвари Ракочи» (5:0), идущий на последнем месте.

    Перед этим 30-кратный чемпион Венгрии сыграл вничью 1:1 на выезде со своим предстоящим противником, а до этого в родных стенах одолел середняка «Дебрецен» со счетом 2:0.

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    «Залаэгерсег»

    «Залаэгерсег» по итогам 25 туров с 28 очками находится в зоне вылета, на 11 месте. От безопасной позиции команду отделяет только дополнительные показатели.

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    Свой последний матч «сине-белые» провели тоже 14 марта, где они в гостевом поединке венгерского первенства разгромили со счетом 3:0 «Дебрецен».

    Перед этим коллектив потерпел крупное выездное поражение от «Фехервара» (0:5) в Кубке страны, а еще ранее была домашняя ничья в чемпионате (1:1) со своим предстоящим оппонентом.

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    • В этом сезоне команды на поле «Залаэгерсега» сыграли вничью (1:1), а в прошлом чемпионате дважды выиграл «Ференцварош» — 3:2 и 2:1.

    Прогноз на «Ференцварош» — «Залаэгерсег»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ференцвароша» предлагают — 1.50.

    На викторию «Залаэгерсега» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.50.

    Оба коллектива после длительного перерыва будут проводить первый поединок, поэтому вполне можно ожидать голы в обе стороны. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да. 0

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    «Ференцварош» — «Залаэгерсег». Прогноз (к. 1.59) и ставки на товарищеский матч 13 мая 2020 года. Прогноз на «Ференцварош» — «Залаэгерсег». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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