«Витебск» — «Славия» Мозырь. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Высшей лиги 3 мая 2020 года

«Витебск»
«Витебск» близок к лидерам турнира, имея в своем активе 10 набранных очков. Команда выиграла 3 из 6 матчей сезона и уступила лишь в двух.
Примечательно, что «северяне» выиграли два домашних матча подряд в этом сезоне, причем сделали это с одинаковым счетом 1:0. Они обыграли «Городею» и «Динамо» Брест. Третья победа была добыта в гостях у «Смолевичей» (0:1).
В прошлом туре команда проиграла «Ислочи» 2:0. Первое поражение в сезоне коллективу нанес «Неман» с аналогичным результатом.
«Витебск» имеет отрицательную разницу голов, поскольку пропустил 5 мячей, а забил только четыре.
«Славия» Мозырь
«Славия» наоборот близка к зоне вылета. У гостей 7 очков и 13 позиция. Команда не побеждает уже три тура подряд.
Серия началась с ничьей в матче против «Руха» (0:0). Затем было два поражения от «Ислочи» 2:1 и «Минска» 1:3. При этом клуб может похвастаться победами над «Динамо» Брест и БАТЭ (2:1).
В двух из трех выездных матчей чемпионата «Славия» проиграла. Сейчас гостевая серия состоит из двух поражений подряд, если учесть кубковый матч с БАТЭ (2:0).
Прогноз и ставки
В прошлый раз «Славия» отпраздновала победу в Витебске со счетом 0:2. Перед этим хозяева победили в Мозыре 0:1. Только в одном из пяти очных противостояний команды на двоих забивали больше двух мячей.
С небольшим перевесом «Витебск» является фаворитом. 2.14 дают на хозяев и 3.12 предлагают на гостей. Ничья оценивается коэффициентом 3.16.
Предлагаем поставить на «1Х и ТМ 2.5» за 1.88. «Витебск» сейчас имеет неплохую форму, при этом команды в очных встречах забивают не так уж и много. 0