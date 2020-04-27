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    «Манагуа» попытается продолжить серию

    «Ферретти» — «Манагуа». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Лиги Примеры 27 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Ферретти» — «Манагуа»
    Карлос Лука
    В первом матче полуфинала плей-офф Лиги Примеры «Ферретти» примет у себя дома клуб «Манагуа». Матч состоится утром в 04:00 по мск 27 апреля. Прогноз на «Ферретти» — «Манагуа».

    «Ферретти»

    Команда показывает хорошие результаты. За семь последних матчей она выиграла 5 раз, проиграв только дважды. Основной турнир «Ферретти» завершил на 4 месте, набрав 33 очка. При этом клуб уступил в 18 туре «Манагуа» со счетом 1:0.

    До этого команда отыграла на ноль, выиграв четыре раза подряд. Под каток попали «Окоталь» (0:1), «Депортиво Лас-Сабанас» (2:0), «Реал» Мадрис (4:0) и «Реал» Эстели (1:0).

    В четвертьфинале Клаусуры «Ферретти» уверенно разгромил «Халапу» со счетом 5:1. Это один из самых крупных результатов для клуба в сезоне.

    «Манагуа»

    Набрав 42 очка, «Манагуа» финишировала в регулярном чемпионате на первой строчке. Команда оказалась выше 4-кратного чемпиона «Реала» Эстели на 7 пунктов в таблице.

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    Клуб не знает поражений начиная с шестого тура чемпионата. Сейчас гости идут на 4-матчевой победной серии. Регулярный турнир коллектив закончил победой над «Ферретти» (1:0), а также успешными выступлениям против «Халапы» (6:1), «Депортиво Лас-Сабанас» (0:1) и «Окотали» (2:1).

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    • В прошлом сезоне «Манагуа» оказалась в финале с «Реалом» Эстели и проиграла только по разнице мячей — 3:3 дома и 0:0 на выезде.

    Прогноз

    Обе команды по разу смогли сыграть в финале, но ни разу не побеждали в плей-офф. «Манагуа» демонстрирует в этом сезоне прекрасный футбол. В прошлом году гости тоже вышли в финальную часть турнира с первой строчки. Это уже говорит о стабильности команды.

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    При этом в букмекерской линии «Манагуа» имеет лишь небольшой перевес по коэффициентам — 2.80 на первых и 2.40 на вторых. С коэффициентом 2.95 предлагают исход «ничья».

    «Манагуа» выиграла три последних матча против «Ферретти». Учитывая последние результаты команды до плей-офф, можно предположить, что она сыграет ничуть не хуже и в этот раз.

    Это плей-офф, поэтому много мячей ждать не будем. Совсем недавно команды сыграли «на низах». Так что предлагаем поставить на Х2 и ТМ 2.5 за 2.10. 0

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