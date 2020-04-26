«Худжанд» — «Регар-ТадАЗ». Прогноз и ставки на матч чемпионата Таджикистана 26 апреля 2020 года

В воскресенье, 26 апреля, «Худжанд» на своем поле примет «Регар-ТадАЗ» в рамках четвертого тура чемпионата Таджикистана. Встреча, которая пройдет в Худжанде, начнется в 14:30 по московскому времени. Прогноз на «Худжанд» — «Регар-ТадАЗ».

«Худжанд»

«Худжанд» провел хороший прошлый сезон, заняв второе место. Пока что в новом игровом году команда седьмая с четырьмя очками после трех туров.

На старте гости проиграли в Суперкубке Таджикистана «Истиклолу» со счетом 1:2. После этого коллектив исправился путем победы над ЦСКА (3:1).

Во втором туре клубу не повезло и у себя дома «орлы» проиграли «Хатлону» 2:3. В третьем туре «орлы» разошлись миром с «Куктошем» (1:1) и занимает шестую позицию.

«Регар-ТадАЗ»

Коллектив из Турсунзаде в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали чемпионата, набрав в 21 поединке 30 очков, отстав на 21 балл от победителя.

«Регар-ТадАЗ» за всю турнирную дистанцию смог победить в восьми поединках, шесть встреч завершил ничейными результатами и семь игр проиграл.

В стартовом матче текущего чемпионата Таджикистана «металлурги» на выезде расписали мировую с «Куктошем» (0:0), а в следующем туре уступили в гостях новичку «Фаизканду» со счетом 2:3.

Но уже в третьем туре «Регар-ТадАз» одержал крупную победу над «Истаравшаном» (4:1) и поднялся на пятую строчку.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60, тогда как успех гостей оценивается в 4,40, ничья — в 3,90.

Рекомендуем ставить на то, что «Худжанд» выиграет, и обе команды забьют за 3,00. 0