ЦСКА — «Уфа». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч российской Премьер-лиги 15 марта 2020 года

В воскресенье, 15 марта, московский ЦСКА будет принимать «Уфу» в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги. Начало поединка — в 16:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Уфа».

ЦСКА

Зимой в ЦСКА пришли нападающий Илья Шкурин («Динамо» Брест) и защитник Никита Котин («Крылья Советов»). Ушли Астемир Гордюшенко, Дмитрий Ефремов, Такума Нисимура, Звонимир Шарлия, Наир Тикнизян и Лукас Сантос.

В первом официальном матче весенней части РПЛ ЦСКА ушел от поражения в матче с «Уралом» (1:1), пропустив в концовке и отыгравшись на последних минутах.

Затем в рамках 1/4 финала Кубка России ЦСКА уступил «Спартаку» на «Открытие Арене», проиграв в экстра-тайме со счетом 2:3.

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В прошлом туре Премьер-лиги «армейцы» гостили у «Ростова» и уступили со счетом 2:3. Правда, стоит учесть, что по ходу поединка у ЦСКА были удалены Ахметов и Карпов — последнему КДК в итоге отменил наказание.

После 21 тура РПЛ ЦСКА с 35 очками идет на пятом месте. Лучшим бомбардиром команды в чемпионате является Никола Влашич — 7 результативных ударов.

«Уфа»

«Уфа» после 21 тура находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Плотность высокая, поэтому от шестого места команду отделают всего два пункта.

Подопечные Вадима Евсеева провели 11 контрольных поединков на зимних сборах, одержав пять побед при двух ничьих и четырех поражениях.

В этом году башкирцы провели всего два официальных матча. В первом команда гостила у «Краснодара» и уступила со счетом 0:2. Оба гола были пропущены во втором тайме.

В прошлом туре была «автобусная» ничья с «Зенитом» — 0:0. О многом говорит процент владения мячом — 20 против 80 у питерцев. «Уфа» в основном оборонялась и смогла увезти одно очко.

11 матчей на выезде в этом сезоне РПЛ принесли уфимцам две победы, пять ничьих и четыре поражения. Разница мячей — 4:9.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победа ЦСКА оценена в 1.63, ничья — в 3.80, а успех «Уфы» — в 6.40.

Весьма вероятно, что гости вновь изберут тактику, которая сработала против «Зенита». Тотальная защита и надежда на шанс в контратаке. Следовательно, много голов ждать не стоит. Предлагаем поставить на тотал матча меньше двух голов за 2.15. 0