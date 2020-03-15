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    Cможет ли ЦСКА пройти «автобус» «Уфы»?

    ЦСКА — «Уфа». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч российской Премьер-лиги 15 марта 2020 года

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    Прогноз на ЦСКА — «Уфа»
    Влашич — лучший бомбардир ЦСКА
    В воскресенье, 15 марта, московский ЦСКА будет принимать «Уфу» в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги. Начало поединка — в 16:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Марта 2020 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 16:30 Уфа Уфа
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
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  • 6.30
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    ЦСКА

    Зимой в ЦСКА пришли нападающий Илья Шкурин («Динамо» Брест) и защитник Никита Котин («Крылья Советов»). Ушли Астемир Гордюшенко, Дмитрий Ефремов, Такума Нисимура, Звонимир Шарлия, Наир Тикнизян и Лукас Сантос.

    В первом официальном матче весенней части РПЛ ЦСКА ушел от поражения в матче с «Уралом» (1:1), пропустив в концовке и отыгравшись на последних минутах.

    Затем в рамках 1/4 финала Кубка России ЦСКА уступил «Спартаку» на «Открытие Арене», проиграв в экстра-тайме со счетом 2:3.

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    В прошлом туре Премьер-лиги «армейцы» гостили у «Ростова» и уступили со счетом 2:3. Правда, стоит учесть, что по ходу поединка у ЦСКА были удалены Ахметов и Карпов — последнему КДК в итоге отменил наказание.

    После 21 тура РПЛ ЦСКА с 35 очками идет на пятом месте. Лучшим бомбардиром команды в чемпионате является Никола Влашич — 7 результативных ударов.

    «Уфа»

    «Уфа» после 21 тура находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Плотность высокая, поэтому от шестого места команду отделают всего два пункта.

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    • Подопечные Вадима Евсеева провели 11 контрольных поединков на зимних сборах, одержав пять побед при двух ничьих и четырех поражениях.

    В этом году башкирцы провели всего два официальных матча. В первом команда гостила у «Краснодара» и уступила со счетом 0:2. Оба гола были пропущены во втором тайме.

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    В прошлом туре была «автобусная» ничья с «Зенитом» — 0:0. О многом говорит процент владения мячом — 20 против 80 у питерцев. «Уфа» в основном оборонялась и смогла увезти одно очко.

    11 матчей на выезде в этом сезоне РПЛ принесли уфимцам две победы, пять ничьих и четыре поражения. Разница мячей — 4:9.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победа ЦСКА оценена в 1.63, ничья — в 3.80, а успех «Уфы» — в 6.40.

    Весьма вероятно, что гости вновь изберут тактику, которая сработала против «Зенита». Тотальная защита и надежда на шанс в контратаке. Следовательно, много голов ждать не стоит. Предлагаем поставить на тотал матча меньше двух голов за 2.15. 0

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    ЦСКА — «Уфа». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч российской Премьер-лиги 15 марта 2020 года. Прогноз на ЦСКА — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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